El Consell Superior d'Esports (CSD), LaLiga i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) han pactat com reprendre els entrenaments del futbol professional, que se supeditarà a l'evolució de la pandèmia i a les decisions que adopti el Ministeri de Sanitat, informa el CSD en un comunicat.





La presidenta del CSD, Irene Lozano; el president de LaLiga, Javier Tebas; i el president de la RFEF, Luis Rubiales, s'han compromès a dedicar part dels recursos que generen els drets audiovisuals del futbol per rescatar la resta d'esports federats, olímpics i paralímpics.









A més a més, els presidents de LaLiga i la RFEF han adoptat un compromís per crear un fons de contingència de 10 milions d'euros, al qual convidaran a participar altres entitats com l'Associació de Futbolistes (AFE), per ajudar els jugadors no professionals.





També s'ha acordat redactar un codi de conducta del futbol, aplicable a tots els directius, gestors i agents, que pugui servir de referència a altres esports professionals, i que permeti "enfortir un diàleg honest i sincer que faciliti les bones relacions entre les diferents institucions del futbol".