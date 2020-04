La Guàrdia Civil va ordenar investigar missatges que generessin "desafecció a institucions del Govern"

L'Estat Major de la Guàrdia Civil, la direcció de la qual recau en el general José Manuel Santiago, va demanar el passat 15 d'abril pel correu electrònic que les comandàncies i unitats de l'Institut Armat identifiquessin rumors i desinformacions "susceptibles de generació d'estrès social i desafecció a institucions de Govern "en el marc de l'estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus.





En el correu, avançat per la Cadena Ser, es detalla que la intenció de l'Estat Major és fer "un informe monogràfic" per ser tractat en pròximes reunions "amb el titular de l'departament ministerial". Fonts de l'Ministeri de l'Interior asseguren que del ministre no ha partit cap ordre per rebre un informe sobre aquest tipus de qüestions.

La comunicació interna no té caràcter confidencial i part per iniciativa del general Santiago, que diumenge passat, quatre dies després d'aquest correu, va generar una forta polèmica per dir en la roda de premsa diària del gabinet tècnic del Covid-19 a la Moncloa que entre les funcions de la Guàrdia Civil està "minimitzar el clima contrari a la gestió de crisi de Govern".





En el correu electrònic del 15 d'abril es demana a les unitats portar a terme una "identificació, estudi i seguiment en relació amb la situació creada pel Covid-19 de campanyes de desinformació, així com publicacions desmentint rumors i mentida news susceptibles de generació d'estrès social i desafecció a institucions del Govern".









El cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil -que va substituir en el gabinet tècnic a Moncloa a director adjunt operatiu, Laurentino Ceña, després de donar positiu en Covid-19-- demana a les unitats que reportin cada divendres la informació relacionada amb delictes informàtics, investigacions judicialitzades o per denúncies relatives amb vendes en línia de productes sanitaris com mascaretes.





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va atribuir a un lapsus la referència del general al seu treball per "minimitzar el clima contrari a la gestió de crisi de Govern".





L'Estat Major es refereix també a "actuacions administratives i judicials" i reclama a més informació relativa al "bloqueig o tancament de pàgines web i de perfils de xarxes socials utilitzats per a fins fraudulents o delictius vinculats al Covid-19".





Aquest dilluns el general Santiago va rebre el suport de doctor Fernando Simón, principal assessor de Govern per gestionar la crisi sanitària, i de la resta de tècnics de gabinet de crisi que es reuneix diàriament a la Moncloa. El comandament de la Guàrdia Civil va ser aplaudit després d'al·ludir als seus 40 anys de servei i recordar que sempre treballa pel bé dels ciutadans, sense tenir en compte la ideologia.





la Guàrdia Civil també va emetre un comunicat desvinculant el monitoratge de les xarxes socials de qualsevol estratègia per censurar crítiques, reivindicant-se com "un dels principals garants de la llibertat d'expressió". Preguntat avui per aquest correu del 15 d'abril, un portaveu de l'Institut Armat s'ha remès al seu comunicat de diumenge passat.