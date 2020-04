Un pres s'escapa de Quatre Camins en un cotxe que l'esperava

Un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca de Vallès (Barcelona), va escapar el matí de dilluns de la presó, on el va recollir un conductor que l'esperava en un cotxe aparcat davant de l'accés.





Fonts penitenciàries han explicat que l'home va fugir mentre cap a tasques de manteniment a la zona exterior de la presó, que era el seu treball a la presó.









L'home estava escombrant la zona exterior i es va acostar a la tanca del recinte, on hi ha un accés per a vehicles al costat d'una entrada per a vianants, per on va sortir i va pujar al vehicle que l'esperava.





Complia una condemna de 15 anys per homicidi i estava classificat en segon grau, de manera que ja havia tingut diverses vegades permisos per sortir de la presó, que han quedat suspesos durant l'estat d'alarma pel coronavirus.





El personal de la presó va alertar els Mossos d'Esquadra, i el jutjat penal de Granollers ha emès una ordre de recerca i captura sobre l'home arran de la fugida, i es tracta del segon pres el 2020 que escapa d'una presó a Catalunya.