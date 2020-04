Telefónica compleix 96 anys batent rècord de tràfic en les seves xarxes de Catalunya

Telefónica compleix 96 anys en un moment en el qual les seves xarxes de Catalunya registren màxims de tràfic, a causa del canvi en els hàbits dels usuaris motivats per les limitacions de mobilitat decretades per a frenar l’expansió de la Covid-19.





El consum de dades a la xarxa de Telefónica de Catalunya, tant en la seva xarxa mòbil com fixa, comença a estabilitzar-se cada setmana respecte a l’anterior, encara que continua sent molt superior al d’una setmana normal.





En aquest sentit, el tràfic de dades en la banda ampla de Telefónica de Catalunya -internet a casa- ha registrat augments de fins al 50%, arribant a més del 150% en el cas de les trucades des de telèfons fixos. En la xarxa mòbil, l’augment ha estat proper al 70%, tant en tràfic de dades com en trucades.





I tot això ha estat possible per l’esforç inversor de Telefónica, que en els últims cinc anys ha destinat 1.119 milions d’euros a l’extensió de la fibra òptica a Catalunya. Aquesta inversió ha fet possible que el 83,6% de les llars catalanes ja comptin amb cobertura de fibra òptica, xifra que arriba al 96,5% en el cas de la cobertura 4G.





En temps de crisi, les xarxes de comunicació són crucials i es converteixen en alguna cosa essencial. Davant d’això, Telefónica s’ha centrat a assegurar el ple rendiment de les seves xarxes perquè puguin absorbir de la millor manera possible els pics de màxima demanda que s’estan produint aquests dies.









Material mèdic i de connectivitat





Des del 19 d’abril de 1924 l’objectiu de Telefónica ha estat connectar a les persones i en aquests moments treballar i aprendre des de casa, i estar connectats amb els nostres amics i familiars és més necessari que mai.





Per això, Telefónica ha aportat a Catalunya 1.500 tablets i .1820 targetes SIM amb 40 GB mensuals a famílies en situació de vulnerabilitat amb fills en edat escolar, perquè aquests puguin seguir formant-se i aprenent des de casa, i a hospitals i residències perquè malalts i gent gran ingressada en aquests centres puguin comunicar-se amb les seves famílies.





Així mateix, la companyia ha col·laborat amb el Departament d’Educació perquè 20.000 tablets puguin arribar configurades a l’alumnat que necessita continuar amb els seus estudis.





La connectivitat de malalts i gent gran que viuen en residències amb les seves famílies ha estat un altre dels objectius de la companyia. Així, Telefónica ha col·laborat en la instal·lació de la xarxa de fibra òptica i Wi-Fi en els hospitals de campanya de la Vall d’Hebron, l’Hospital Clínic i Sant Pau. També en les dependències habilitades a Fira de Barcelona, Telefónica ha instal·lat la xarxa informàtica.





Aquestes iniciatives es complementen amb la donació a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona amb un total de 250 parells d’ulleres perfectament adaptades al treball dels sanitaris del centre i la compra i distribució de tota Espanya de 150 tones de material mèdic sanitari.