Movistar prioritza l'atenció a persones grans en els seus serveis d'atenció telefònica

Les persones de més de 65 anys que necessiten atenció urgent de Movistar es podran identificar des de la primera trucada perquè sigui prioritzada i atesa per un mateix agent expert fins a la resolució de la incidència.













Aquesta és una de les iniciatives de la companyia per tal d'assegurar les comunicacions de la gent gran durant l'actual situació de confinament motivada per la crisi de la Covid-19, especialment d'aquelles que viuen soles,





Movistar està prioritzant l'atenció que aquests usuaris reben en els telèfons d'informació (1004) i avaries (1002) de la companyia.





Entre el 2 d'abril i el 15 d'abril, aquest nou servei ha registrat a Catalunya 13.600 trucades de persones de més de 65 anys, de les quals 10.450 corresponen a Barcelona, 1.500 a Tarragona, 1.200 a Girona i 450 a Lleida.





En la majoria d'aquests casos, les trucades estan relacionades amb incidències de veu, televisió i dificultats de connectivitat.





Aquest servei també posa a disposició de la gent gran un expert tecnològic per ajudar-los amb dubtes relatius a la configuració de smartphones, ordinadors, wi-fi, videoconsoles o Smart TV, entre d'altres.





Per distingir aquest nou servei, el telèfon 1004 ha modificat la seva locució inicial per permetre que les persones de més de 65 anys que necessiten atenció urgent s'identifiquin amb la finalitat de prioritzar la seva trucada.





Si el motiu de la trucada és una avaria, aquesta passarà directament a un agent 1002 sense la necessitat de realitzar validacions ni proves en automàtic mitjançant enregistraments.





Aquí rebrà una atenció especial amb els avantatges Movistar PRIORITY -el programa per als millors clients que compta amb un equip d'Agents PRIORITY o experts tecnològics -. D'aquesta manera, la incidència és gestionada de principi a fi per un mateix teleoperador a qui només caldrà comptar el problema una vegada i que centralitzarà les gestions per resoldre l'avaria.





En els casos en què el problema no pugui ser resolt en la mateixa trucada, s'obrirà una incidència que serà prioritzada.