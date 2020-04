Els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer acompanyats amb un adult

Els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer a partir del pròxim dilluns 27 d'abril per a acompanyar a un adult amb el qual convisqui en alguna de les activitats permeses pel Reial decret de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma, en concret, per a anar al supermercat, a la farmàcia, al banc, a comprar el pa o el periòdic. Aquesta mesura afectarà els 6,9 milions de nens menors de 14 anys que viuen a Espanya, segons les dades del Padró Continu publicats aquest dimarts per l'INE.





Així ho ha anunciat la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern espanyol, Jesús Montero, aquest dimarts 21 d'abril durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. La mesura ja havia estat avançada aquest mateix dimarts pel ministre de Consum, Alberto Garzón.





L'Executiu ja permetia que els menors poguessin acompanyar als adults a realitzar activitats essencials en aquelles llars en el que conviuen un nen i un només adult perquè, d'una altra manera, el menor hauria de quedar-se només en el cas que l'adult hagués de sortir a fer la compra o a realitzar alguna altra activitat essencial.





ha precisat que es tracta de "un alleujament parcial" del confinament però ha aclarit que la "prioritat" del Govern central ara és "evitar una hipotètica reculada en la lluita contra el virus". A més, ha precisat que, com els menors porten cinc setmanes confinats, la probabilitat que tinguin el coronavirus i puguin contagiar-ho és "realment baixa".





"Aquesta decisió d'alleujar el confinament dels menors s'ha adoptat seguint les recomanacions d'experts i fent una ponderació del risc-beneficio en el moment en què ens trobem. La majoria dels nens excepte excepcions concretes han romàs en els seus domicilis aquestes cinc setmanes, la probabilitat que estiguin contagiats o puguin transmetre el és realment baixa", ha assegurat la portaveu del Govern espanyol.





La proposta que fa el Govern central i que traslladarà al Congrés, és que aquesta sortida dels menors sigui "controlada", és a dir, que vagin acompanyats d'un adult i que es compleixin "escrupolosament" totes les recomanacions d'higiene i distància. "Apel·lem a la responsabilitat de pares i mares, que la sortida es realitzi garantint la seva pròpia seguretat però també la dels altres", ha subratllat la ministra, insistint que "no s'estan relaxant les mesures de contenció".









SENSE PATINET NI BICICLETA





Preguntada per si els nens podran sortir amb un patinet o una bicicleta per a realitzar les activitats permeses pel Reial decret, la ministra ha dit que "no estaria aconsellat" i ha apel·lat al "sentit comú" dels pares perquè, segons ha advertit, si els menors abandonen el domicili amb aquesta mena de joguines, els adults podrien perdre'ls de vista. "Tot el que pugui fer que el pare o la mare perdi el control del nen hauria d'estar molt restringit i limitat", ha precisat.





En tot cas, ha avançat que el Ministeri de Sanitat i l'adreça de família de la Vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030 elaboraran una guia que veurà la llum en els pròxims dies amb una sèrie de "instruccions" perquè els adults coneguin l'"abast" de com pot realitzar-se aquesta sortida al carrer amb els menors. Serà un "material intuïtiu" en el qual s'intentarà donar resposta a les preguntes més habituals dels pares, per exemple, sobre les mesures d'higiene, de protecció, de distància social o de les maneres d'anar pel carrer, com "anar de la mà" en la caso dels més petits.





Sobre l'ús de mascaretes, María Jesús Montero ha indicat que hi ha "evidències científiques" que la utilització d'aquestes en el col·lectiu dels menors és "menys eficient" perquè "es toquen la cara, se la treuen, se la posen". "És bastant complicat", ha reconegut la ministra, encara que ha precisat que com més major sigui el nen, millor es podrà complir amb aquesta protecció. En qualsevol cas, ha insistit en una crida al "sentit comú" dels tutors o progenitors.





Quant als menors d'entre 14 i 18 anys, Montero ha precisat que aquests ja podien sortir a fer les tasques contemplades en el Reial decret pel que "ho poden continuar fent". A més, sobre el temps que ha de durar la sortida dels menors, ha precisat que no està taxat. "No hi ha ningú mesurant amb un cronòmetre", ha puntualitzat.









ELS SUPERMERCATS "MOLT CONTROLATS"





Preguntada per si no podria ser més problemàtic permetre als nens entrar als supermercats amb més gent que fer un volt pel carrer, la ministra ha indicat que els supermercats estan "molt controlats perquè no hi hagi aglomeració de persones i hi hagi una entrada ordenada" pel que es farà "igualment" amb els nens. A més, ha afirmat que confia "plenament" en els pares i en què, si es dóna alguna "situació no desitjada, els pares controlaran el moviment del nen perquè no es produeixi cap acostament que impugni la distància de seguretat".





Montero ha afegit que si es comprova que aquestes mesures funcionen i que són segures, "es consolidaran i s'anirà ampliant el marge" podent estendre's a una altra mena d'activitats "que puguin ser més desitjades pel conjunt de les famílies". Mentrestant, si s'observa que els resultats són negatius, es podrien arribar a "retrotreure" aquestes mesures. "Anem a pas ferm", ha subratllat la ministra.