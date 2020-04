Garzón avança que els menors de 14 anys podran sortir al carrer acompanyats

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha avançat que els menors de fins a 14 anys podran sortir al carrer acompanyats, segons ha establert el Comitè Científic que estudia aquesta qüestió "si no ha canviat en els últims minuts". A més, els menors podran acompanyar els seus pares a les entitats bancàries, farmàcies o supermercats.





"El Comitè Científic ha establert que són 14 anys, si no ha canviat en els últims minuts", ha afirmat el ministre en una entrevista a La Sexta en ser preguntat sobre les mesures que s'adoptaran per permetre sortir als nens a carrer, que es donaran a conèixer al final del Consell de Ministres.









"Els científics han establert que no implica un risc addicional el poder treure els nens i aquells que som pares de nadons i nens petits també ho agraïm perquè els perjudicis del confinament no són de classe, també d'edat", ha afegit al respecte.





"Els nens no comprenen bé per què passa això però sí pateixen les conseqüències de no sortir al carrer. Això és més greu en el cas d'habitatges i famílies especialment vulnerables que viuen en cases confinats, en barris humils", ha precisat.





Per això, ha considerat que l'opció de deixar sortir als menors al carrer "és una mesura d'alleujament important però només s'han pogut prendre en el moment en què els científics han dit que això no comporta risc addicional, tots fem sacrificis col·lectius però el principal és preservar la salut pública".