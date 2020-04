La Fiscalia investiga penalment 86 residències per a la gestió del coronavirus

La Fiscalia General de l'Estat (FGE) ha elevat aquest dimarts fins a 86 el nombre de residències investigades penalment pel Ministeri Públic per la pandèmia de Covid-19, de les quals 20 són catalanes (18 a Barcelona, 1 a Lleida i 1 a Tarragona ), i també consten obertes 126 diligències civils -50 a Catalunya-.









De les 86 investigades, un total de 40 es troben a Madrid. Divendres passat va informar que les investigacions per possibles delictes es limitaven a 38 residències.





Les dades, actualitzades a data d'aquest dilluns 20 d'abril, més elevats que els de divendres, quan va informar que el nombre de diligències penals a tot el país era de 38, un total de 19 en residències situades a Madrid; mentre que el nombre dels informes de seguiment en l'àmbit civil era però més gran que l'aportat en aquest últim recompte, en xifrar-se en un total de 124.





Des de la Fiscalia assenyalen que no es pot parlar d'una "foto fixa" i adverteixen que les dades poden canviar en els pròxims dies.





Això passa perquè algunes diligències són arxivades i altres deixen de comptar per a la Fiscalia en ser judicialitzades. És el cas de dues investigacions penals de les quals es va informar divendres passat a dues residències de Múrcia i un altre centre a València, que han estat arxivades i no apareixen en el llistat distribuït aquest dimarts.





Segons l'últim recompte s'investiguen penalment 40 residències a Madrid, 1 residència a Saragossa; 1 a Arrecife-Puerto del Rosario; 7 a Castella i Lleó (1 per la Fiscalia Superior, 1 per la Fiscalia de Soria, 1 a Salamanca, 1 a Lleó, i 3 a Valladolid); 5 a Extremadura (1 per la Fiscalia de la Comunitat, 2 per la Fiscalia de Càceres i 2 a la de Badajoz); 5 a Galícia (1 per la Fiscalia de la Comunitat, 1 per la Fiscalia de Lugo, 2 per la d'Ourense i 1 per la de Pontevedra) i 1 a La Rioja.





Pel que fa a les diligències civils, s'han obert 10 a Andalusia, 3 a Aragó, 2 a Canàries, 3 a Cantàbria, 8 a Castella-la Manxa, 15 a Lleó, 9 a la Comunitat Valenciana, 7 a Extremadura, 11 a Galícia, 1 a la Rioja, 4 a Madrid, 1 a Múrcia, 1 a Navarra i 1 al País Basc.





Des de l'inici de la situació d'emergències, a les fiscalies provincials han realitzat un seguiment permanent de la situació de les persones de la tercera edat i discapacitats, i particularment, dels que viuen en centres i residències de gent gran. A Espanya hi ha 5.457 residències, públiques i privades.