Abascal compara la situació a les residències amb el gulag soviètic

El president de Vox, Santiago Abascal, ha exigit aquest dimecres la dimissió del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i de tot el Govern espanyol per considerar-lo "un perill per a la vida, la salut, el benestar econòmic i les llibertats dels espanyols".



En el Ple de Congrés, Abascal ja ha avançat que Vox no donarà suport a la pròrroga de l'estat d'alarma fins al dia 9 de maig vista la gestió que ha fet el Govern de coalició de la crisi del coronavirus, a què ha tornat a referir-se com "virus de Wuhan". Segons ha defensat, el cessament de tot el Consell de Ministres és l'única manera de "salvar vides, ocupacions i fins i tot la Constitució i la democràcia".



El líder de Vox ha retret al cap de l'Executiu les xifres de morts i contagiats, que a més creu que són molt superiors a les oficials, i l'ha acusat de no ser capaç d'acabar amb el "massiu arrest domiciliari" que suposa el confinament però , en canvi, comptar amb uns socis de Govern "molt capaços de convertir Espanya en una gegantesca presó chavista que funcioni amb cartilles de racionament".



Segons la seva opinió, el Govern de Sánchez ha fet "la pitjor" gestió sanitària de la pandèmia de tot el món i "ni tan sols és capaç d'honrar als morts amb un dol oficial". "Com van a honrar les víctimes si han posat més interès a ocultar que en protegir-les", ha assumit insistint que els morts reals seran "molts milers més" que els reconeguts.



Abascal creu que això demostra el "fracàs" de Sánchez en l'objectiu de salvaguardar la salut pública del Govern i ha lamentat que fins als socis europeus siguin conscients que el president no fa altra cosa que "mentir, enganyar, amagar, confondre i manipular la realitat".



Vox creu que Espanya mereixeria comptar amb un Govern que exigís a Brussel·les que el milió d'euros compromès per a la transició ecològica es dediqués a la pal·liar les conseqüències de la pandèmia, "salvar vides i llibertats". "No volem més anuncis de la nena Greta ni altres de progres com el supremacisme feminista", ha reivindicat.



Però a més, ha criticat l'afany de l'Executiu de coalició a "controlar l'oposició" i "espantar els espanyols que critiquen la seva gestió" en les xarxes socials, en referència als estudis de monitorització de notícies falses, "trepitjant la llibertat d'expressió i d'informació".



En qualsevol cas, ha advertit que ni tan sols "les maneres grotesques de república bananera" aconseguiran "silenciar" a Vox, que defensarà la seva postura des de la tribuna d'Parlament, al carrer ia les xarxes socials. "Tenim el dret i l'obligació com a representants públics de dir que són un frau i una calamitat que ha omplert Espanya de fèretres invisibles", ha reivindicat.



ATEMORIR AMB UNIFORMATS



I mentre, ha censurat que el Govern espanyol tracti d'"atemorir" a la ciutadania amb rodes de premsa d'uniformats "al més pur estil de Castro, Maduro i Chávez", que ha insistit en diverses ocasions que són el model a seguir pel vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias.



Amb aquest balanç, Abascal ha insistit que el Govern central ha de presentar immediatament la seva dimissió, tot i que abans de comprometre per part de l'Estat el pagament de les nòmines dels mesos de març, abril i maig dels autònoms i empleats que no estan podent seguir amb el seu treball.



"S'ha de fer per acabar amb l'angoixa de milions de compratriotes i mantenir viu el teixit productiu de país", ha sostingut lamentant que els membres de Unides Podem del Govern espanyol semblin "entestats" a voler "que tot es destrueixi per repartir després ells les seves cartilles de racionament".



LES RESIDÈNCIES DE MAJORS, UN GULAG



"Iglesias i els seus socis separatistes pretenen la ruïna d'Espanya per imposar el seu poder", ha insistit Abascal, que veu a Sánchez més preocupat en "protegir-se de la veritat i la crítiques" que de protegir malalts, sanitaris i el conjunt de la ciutadania .



El líder de Vox ha repassat l'actuació de cada ministre per demostrar la "nefasta" gestió de la crisi del Covid-19 i ha acusat fins i tot a Iglesias de convertir les residències de gent gran a "gulag" dels que "no es coneixen el nombre de morts. També ha posat com a exemple el Govern d'Hongria de Viktor Orban, que "ha enviat mascaretes a totes les llars".