Torra aposta per reprendre la taula de diàleg amb el Govern central després de superar el pic

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apostat aquest dijous per reprendre la taula de diàleg amb el Govern un cop superats els pics respectius de la pandèmia de coronavirus, destacant que, malgrat estar centrats en la gestió de la pandèmia, no vol dir que hagin renunciat a cap de les seves reivindicacions.









"Es podria fer tranquil·líssimament" una segona reunió, ha assegurat en una entrevista a El Punt Avui, després de constatar que els dirigents independentistes segueixen a la presó, que hi ha altres que viuen fora de la frontera espanyola i que una majoria de catalans vol exercir el dret a l'autodeterminació.





Per Torra, sempre seria bo mantenir aquest diàleg i, si se suposa que s'ha superat el pic de l'epidèmia i s'ha entrat en nous escenaris, "també s'entra en un moment en què es pot tenir aquesta discussió política pendent".





"És que mai toca res per al Govern", ha lamentat el president de la Generalitat, que ha acusat l'executiu central d'haver gestionat amb imposicions i no amb diàleg la crisi del coronavirus.





Després de negar haver fet batalla política amb el virus, s'ha preguntat quina diferència hagués hagut si la gestió de la crisi l'hagués encapçalat un govern de PP: "No ho sé. Segueixen sense donar-nos marge de dèficit i sense que els ajuntaments puguin fer servir els superàvit ".





Així, Torra ha suggerit a Sánchez la possibilitat que es reuneixi telemàticament amb els presidents autonòmics el dissabte i el diumenge anunciï mesures, i ha destacat les aportacions que en aquest fòrum fan presidents com el de la Comunitat Valenciana, la de les Illes Balears i el de Castella i Lleó.





També ha acusat el Govern d'utilitzar llenguatge bèl·lic per referir-se al coronavirus i ha criticat que tregui a representants de l'exèrcit a les rodes de premsa: "No ho hem vist en cap altre país del món. Em preocupa que es vulnerin drets com el de la llibertat d'expressió quan el responsable de la Guàrdia Civil diu el que diu ".





També ha insistit en retreure a l'executiu estatal la recentralització de competències, en concret a l'hora de comprar material sanitari, i ha preguntat a Sánchez a quins criteris i informes basa les decisions que prenen després de la rectificació de la decisió sobre els nens.





Sobre si el Govern ha d'assumir algun 'mea culpa', Torra ha reiterat que les residències no estaven preparades per aquest virus i que han de reflexionar-hi, després d'admetre que un dels motius pel qual hi ha hagut tants morts en aquest centres és perquè no estaven medicalitzades i perquè va faltar material de protecció a el principi.





Sobre si hi haurà un passaport de salut a Catalunya, ha explicat que va ser un encàrrec que va fer a l'epidemiòleg Oriol Mitjà, que assessora el Govern, i que és possible que en el pla de desconfinament definitiu català hagi coses que es matisin o ampliïn: "Ja veurem com acaba ".





SANT JORDI I DIADA

En relació a si serà possible celebrar Sant Jordi el 31 de juliol, ha coincidit amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que pot ser que no, però "encara és aviat", i ha afegit que probablement se celebrarà un 11 de setembre aquest any sense una gran manifestació o amb una guardant les distàncies.





A l'espera que aquest divendres s'aprovin els pressupostos de la Generalitat al Parlament, Torra veu "fora de el sentit comú" plantejar-se ara una futura campanya electoral després que es comprometés a anunciar la data de les eleccions un cop sortissin endavant els comptes .





ELECCIONS I PRESSUPOSTOS

"Ara mateix no em plantejat el tema de les eleccions, sincerament. No està dins de les meves prioritats ara mateix", ha subratllat el president català, tot i ser conscient que el Tribunal Suprem està pendent de ratificar si l'inhabilita o no.





Sobre el ple de pressupostos de divendres, ha lamentat que hagi d'anar i no es faci tot de forma telemàtica, i ha cridat a tots els grups i a la societat civil a afrontar la crisi econòmica i social que es derivarà del coronavirus.





"Si davant d'aquesta perspectiva no som capaços de sumar tots els plans de xoc, tota la col·laboració pública i privada, si el país no es posa a dissenyar aquest horitzó de futur, serà molt difícil tirar endavant", ha tancat.