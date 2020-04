LaLiga vol començar els tests a futbolistes a finals d'abril

El president de l'Associació Espanyola de Metges d'Equips de Futbol, Rafael Ramos, va confirmar que "la idea segons LaLiga" és que comencin a fer la setmana que ve, el 28 o 29 d'abril, els tests del coronavirus a les plantilles de LaLiga Santander, i que "el lògic" és que se'ls realitzin "cada tres o quatre dies" i no tots.









"La idea segons LaLiga és que els tests es realitzin el 28, 29 d'abril", ha indicat Ramos al programa 'El Gran partit' de la cadena COPE, on ha assegurat que les proves es faran a "futbolistes, cos tècnic i cos mèdic" dels equips i que "de seguida, en el transcurs del dia" sabrà els resultats. "Inicialment, la proposta era de fer-los cada dia, però el més lògic és fer-ho cada tres o quatre dies", va aclarir.





El metge va recordar que Salvador Illa, ministre de Sanitat, ha apuntat que aquest tipus de tests privats "els anava a regular" el ministeri, però que entén que LaLiga ja hi haurà "parlat d'aquest tema amb el CSD i Sanitat" per tenir el vistiplau .





"Nosaltres, com a associació i de forma seriosa, estem a expenses del que ens digui l'autoritat sanitària sobre els tests i la forma d'actuar. Si LaLiga disposa d'ells imagino que serà per alguna qüestió tractada amb l'autoritat, nosaltres no tenim res a veure", va afegir. A més, Ramos va detallar que serà el laboratori "el que anirà a fer els tests en les instal·lacions dels equips", un desplaçament per al que imagina que tindran "permís".





Sobre el que passarà a continuació de cara a tornar a jugar, va reconèixer que "encara" no han previst "absolutament res". "Nosaltres només podem parlar de qüestions mèdiques, el full de ruta imagino que estarà feta per LaLiga, però la desconeixem. Només estem a expenses que el ministeri doni el vistiplau perquè aquestes activitats es puguin reprendre i treballar en les mesures de protecció dels nois, tècnics i nosaltres mateixos", ha remarcat.