Merkel es mostra disposada a fer "contribucions més altes" al pressupost de la UE

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha indicat aquest dijous que Alemanya està disposada a fer "contribucions considerablement més altes" a la Unió Europea amb la finalitat de treure el bloc de la crisi que ha desencadenat la pandèmia.









En una intervenció davant el Parlament a Berlín, Merkel ha expressat el seu suport a un pla de recuperació conjunt de cara als propers dos anys que permeti recuperar l'economia europea després de l'impacte del coronavirus.









No obstant això, ha advertit que els líders europeus encara no són capaços de debatre els detalls d'aquest pla, malgrat la cimera per videoconferència que hi ha prevista aquesta tarda. "Però hi ha una cosa que ja és clara: Hauríem d'estar preparats, en un esperit de solidaritat", ha afegit.





"Durant un període limitat de temps caldrà fer contribucions considerablement més altes al pressupost europeu", ha sostingut la cancellera alemanya. "Perquè volem que tots els estats membres de la Unió Europea siguin capaços de recuperar-se econòmicament", ha reblat.





D'altra banda, ha expressat el ple suport d'Alemanya a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), després de la decisió del president nord-americà, Donald Trump, de suspendre'n el finançament. "L'OMS és un soci indispensable i defensem el seu mandat", ha asseverat.