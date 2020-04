Espanya puja l'aposta a Europa: proposa un fons d'1,5 bilions per als socis més afectats

Pedro Sánchez ha decidit augmentar l'aposta en la propera reunió dels caps d'Estat de la Unió Europea. El cap de l'Executiu va a proposar un fons europeu d'entre 1 i 1,5 bilions d'euros finançat amb deute permanent perpètua per ajudar els països més afectats per la pandèmia.









La delegació espanyola vol assumir més protagonisme en la gestió comunitària de la crisi, de manera que no només pretén alinear-se amb països de Sud com Itàlia o França, sinó posar sobre la taula iniciatives més contundents (i cares) per sobreviure al marasme socioeconòmic provocat per el coronavirus.





La proposta espanyola no esmenta ni els "coronabons" ni els "eurobons": "mentre que els instruments basats en el crèdit són necessaris a Europa per afrontar les necessitats de liquiditat a curt termini, la resposta al COVID-19 no hauria de limitar-se a mesures que augmentin les ràtios de deute amb el PIB", explica el document espanyol, "un nou fons de recuperació econòmica s'ha d'establir basat en les transferències als Estats, no en l'augment dels seus nivells de dubte pública".





A diferència de la proposta inicial d'eurobons, que encara defensa Itàlia, no es proposa mutualitzar el deute, sinó emetre deute garantit per la institució europea a través del pressupost comunitari. A més, aquests fons serien a fons perdut en comptes de préstecs reemborsables pels Estats.





El Fons de Recuperació, segons Espanya, hauria de finançar-se a través del marge que existeix al Pressupost de la UE entre la despesa real (entorn de l'1% del PIB) i els anomenats recursos propis (ara mateix, en el 1,20%). Sánchez proposa elevar aquest sostre, la qual cosa augmentaria la capacitat pressupostària de la UE per a, a partir de l'1 de gener de 2021, posar en marxa aquest fons europeu.