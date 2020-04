Acord a la Unió Europea: no hi haurà coronabons, però es flexibilitza el MEDE per Espanya i Itàlia

Habemus acord a l'UE. Els ministres d'Economia i Finances de l'eurozona (Eurogrup) han arribat aquest dijous a un acord per mobilitzar 540.000 milions d'euros en préstecs i posar en marxa a mig termini un fons de recuperació que rellanci l'economia un cop superada l'emergència sanitària, però sense menció als eurobons que reclamen Espanya, França o Itàlia.





A canvi de rebutjar als coronabons (la mutualització del deute que demanaven els països del sud d'Europa), es flexibilitzaran les condicions per acudir al fons de rescat i s'activaran altres línies de crèdit.





Així, el fons europeu de rescats (MEDE) donarà fins a 240.000 milions en línies de crèdit als Estats membres, el Banc Europeu d'Inversions (BEI) mobilitzarà 200.000 milions en préstecs per a empreses i el fons contra l'atur proposat per la Comissió Europea posarà a disposició dels governs europeus altres 100.000 milions.





L'Eurogrup ha aconseguit aquest acord sobre la base d'un document previ pactat entre França, Alemanya, Espanya, Itàlia i Països Baixos després d'hores de contactes per resoldre les diferències sobre les condicions que estaran vinculades a l'accés als préstecs de fons europeu de rescats.









L'Haia exigia que aquests fons estiguessin vinculats a l'adopció de reformes estructurals per corregir els desequilibris de dèficit i deute un cop superada l'emergència sanitària. El text acordat pels ministres estableix finalment que l'únic requisit serà que aquests préstecs es destinen a finançar costos sanitaris relacionats amb el Covid-19.





Pel que fa al pla de recuperació, el document no fa cap menció a l'emissió de deute conjunt amb la qual Espanya, França o Itàlia volien alimentar-lo i diu que correspon als caps d'Estat i de Govern acordar qüestions com les seves fonts de finançament.





Sobre aquest assumpte, la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, per a qui es tracta d'un "bon acord", ha assenyalat a la xarxa Social Twitter que el Govern seguirà treballant "en mecanismes comuns de finançament per a la recuperació econòmica".





No obstant, el ministre holandès, Wopke Hoekstra, ha garantit que el seu país seguirà rebutjant els eurobons en el futur. "Creiem que aquest concepte no ajudarà a Europa o els Països Baixos al llarg termini", ha sentenciat, per després destacar que el pacte és "un senyal poderosa i sensible de solidaritat europea".





També ha celebrat l'acord en la mateixa plataforma digital el ministre francès de Finances, Bruno Le Maire, que ha qualificat l'acord com "excel·lent" i ha destacat que amb el pacte "Europa es mostra a l'altura de la gravetat de la crisi".