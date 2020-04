Nou nyap del Govern espanyol: l'estudi de seroprevalença es retarda i no arrencarà el dilluns 27

L'estudi de seroprevalença que ha elaborat el Ministeri Sanitat, al costat de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i amb la col·laboració de les comunitats autònomes, s'ha tornat a retardar i ja no arrencarà el dilluns com en principi estava previst.





Així ho ha comentat el ministre de Sanitat en la Comissió de Sanitat de Congrés dels Diputats, que només s'ha limitat a dir que començarà la setmana que ve, però "no dilluns", i que es realitzarà al costat de les comunitats autònomes.









El retard en l'arrencada de la feina es deu al fet que, pel que sembla, a les comunitats autònomes no els dóna temps per poder començar a realitzar-lo, de manera que segueix sense conèixer-se quan es començarà a testar a la població per saber la prevalença de la infecció pel nou coronavirus i estimar el nombre de persones que ja estan immunitzades.





Segons han assegurat en diverses ocasions diferents membres del Govern espanyol i del Ministeri de Sanitat, els resultats que s'anessin a obtenir ajudarien a començar a plantejar les mesures per a la fase de desescalada. No obstant això, i després de conèixer-se que des d'aquest diumenge els nens de fins a 14 anys podran sortir al carrer, el Govern central ha comentat que l'estudi és una mesura més per a la presa de decisions en aquest aspecte.





De fet, aquest dimarts la portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, ha assegurat que quan tot el quadre de marcadors que està elaborant l'Executiu es compleixi es podran "donar passos amb major rigor i de forma expressa per col·lectius o territoris".