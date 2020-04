La gestió del Govern espanyol fa aigües segons una enquesta d'un think tank espanyol

El 67,9 per cent dels espanyols considera que la gestió que ha fet el Govern de Pedro Sánchez de la crisi del coronavirus ha estat un "desastre", segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estudis Analítics (INEA). Els ciutadans suspenen amb un 3 la gestió concreta del cap de l'Executiu i amb un 2,3 al vicepresident segon, Pablo Iglesias i una àmplia majoria, un 64 per cent, consideren que el doctor Fernando Simón ha faltat a la veritat.





La mostra d'aquest estudi sobre la situació de l'estat d'emergència és molt àmplia ja que s'han realitzat 351.688 enquestes de manera online a tot el territori nacional. Aquestes s'han dut a terme entre els dies 1 i 10 d'abril, quan també van estar paralitzades les activitats essencials pel permís obligatori recuperable que va decretar el Govern central.





Segons aquest treball, només el 22 per cent considera que la gestió de l'Executiu ha estat molt eficient i l'opinió d'un 10,2 per cent és neutra al respecte.





El major rebuig a aquesta gestió s'ha produït a Ceuta (78,4 per cent) i Melilla (75,5), però també se situa per sobre del 70 per cent a les Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Múrcia. I molt proper a aquest percentatge encara per sota del 70 per cent se situa la crítica d'Andalusia, Aragó, Extremadura, Madrid i València. En el cas de Catalunya, l'opinió negativa està en el 63,3 per cent, mentre que a Galícia, País Basc i Canàries, el rebuig a la gestió de l'Executiu se situa per sota del 60 per cent.









La mala valoració resulta majoritària en tots els grups d'edat, especialment entre els més grans de 65 anys amb un 71,1 per cent de la població, i amb un 70,7 per cent entre els 46 i els 55 anys d'edat. Els més joves, de 18 a 25, anys rebutgen la seva gestió en un 58 per cent.





Pel que fa a la gestió del president de Govern, el 75,3 considera que és "dolenta o molt dolenta" i el suspenen amb un 3, sent més criticat per homes que per dones, tot i que el 71,3 per cent d'aquestes també veuen seva gestió molt negativa. La nota més alta, un 3,7 es la porta dels joves d'entre 18 i 25 anys i la més baixa, un 2,8, de la franja d'edat d'entre 46 i 55 i a partir de 65 anys.





Però els ciutadans valoren encara pitjor al vicepresident segon, Pablo Iglesias, a qui atorguen un 2,3 per la seva gestió de la crisi del coronavirus. El 80,9 per cent dels enquestats la veuen "dolenta o molt dolenta". També en aquest cas és millor valorat per les dones que pels homes. I per edats, els joves d'entre 18 i 25 anys li donen la millor nota, un 3,2, que baixa al 2,1 entre els majors de 65 i en el rang d'edat entre 46 i 55 anys.









Font: INEA





EL 69% DEMANA RESPONSABILITATS POLÍTIQUES O PENALS





Quant a qui creuen els enquestats que ha pres la iniciativa en les decisions de l'Executiu, un 38 per cent opina que ha estat Pedro Sánchez, mentre que el 33 per cent pensa que Iglesias.





Però aquests percentatges varien molt amb l'edat, augmentant amb aquesta el percentatge que considera que és Pablo Iglesias el que està prenent la iniciativa en el Govern.





Pel que fa a la gestió dels actes previs a la crisi per part de Govern d'Espanya, com les manifestacions del 8M, concerts, el congrés de Vox a Vistalegre i esdeveniments esportius, el 79,6 per cent considera que va ser irresponsable mantenir-los tot i el avís de l'OMS, i el 69 per cent creu que el Govern hauria de pagar responsabilitats polítiques i/o penals.





A més, el 68 per cent considera que no s'han sabut prendre mesures efectives, i un 72,9 per cent opina que la sanitat espanyola no compta amb els mitjans suficients.





FERNANDO SIMÓN HA FALTAT A LA VERITAT





En aquest estudi, també s'ha preguntat pel director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, el doctor Fernando Simón, que és qui ha ofert la informació de la pandèmia des del primer moment. Segons l'opinió del 64 per cent dels enquestats, ha faltat a la veritat en les seves declaracions.





La compra de material sanitari per lluitar contra el virus tampoc té bona valoració, ja que el 74,1 per cent considera que ha estat "dolenta o desastrosa". Tots els rangs d'edat coincideixen a qualificar així aquesta gestió de compra, sent els rangs d'edat entre els 36 i 55 anys d'edat, els que pitjor ho valoren.