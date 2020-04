Manuel Castells desapareix durant la crisi per la pandèmia

Manuel Castells ni està ni se l'espera. A Moncloa van en augment els recels contra el ministre d'Universitats, que durant la crisi del coronavirus ha estat absent en qualsevol presa de decisió. Malgrat que del seu Ministeri depenen milers d'estudiants universitaris que no saben quan ni de quina manera acabarà aquest curs acadèmic, Castells guarda silenci.









Segons fonts consultades per 'Okdiario', fonts de l'entorn del Govern central consideren que "tota la intel·ligència que té com a expert no la posa a servei dels espanyols en el moment que més es necessita". Aquestes mateixes fonts es queixen que Castells ni es posa al telèfon i no se sap quin és el seu pla per recautxutar la universitat després de la pandèmia.





Per a més inri, divendres passat es va anunciar a mitja tarda una compareixença conjunta dels ministres d'Educació, Ciència i Universitats, la sinergia és essencial per fer funcionar el sector educatiu. Tot just uns minuts abans que Isabel Celaá i Pedro Duque compareguessin davant els mitjans, es va comunicar que Castells no anava a aparèixer. Sense justificació, sense motiu.





La situació universitària ha recaigut sobre la ministra d'Educació, Isabel Celaá, malgrat que formalment la competència no recau sota la seva negociat. En aquest context, la "invisibilitat" de Castells comença a enutjar un Govern que està afrontant el desgast de la gestió d'aquesta crisi.