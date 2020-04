Castells busca un acord amb les comunitats autònomes sobre els exàmens universitaris

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, torna a reunir-se telemàticament aquest dimecres amb representants de les comunitats autònomes en la Conferència General de Política Universitària. L'objectiu de la reunió, que se celebra a les 16.00 hores, és buscar un acord conjunt sobre la modalitat dels exàmens universitaris d'aquest curs després de la suspensió de les classes pel coronavirus.









La diversa capacitat de les universitats espanyoles per adaptar els exàmens a un format no presencial suposa un dels esculls per arribar a un acord general. Mentre hi universitats preparades per a l'avaluació a través d'internet, altres tenen moltes dificultats per examinar per la via telemàtica.





Algunes universitats volen esprémer el calendari acadèmic confiant que el pas de les setmanes obri la possibilitat de realitzar exàmens presencials, sempre que ho permetin les autoritats sanitàries, aplicant mesures preventives com la disminució del nombre d'estudiants per aula i un major distanciament entre ells.





Castells i les comunitats autònomes ja es van reunir el passat 1 d'abril per abordar com acabar les classes després de la suspensió de l'activitat lectiva presencial per la pandèmia del coronavirus. Llavors, el ministre i els representants autonòmics es van emplaçar a prendre una decisió conjunta sobre el tancament del curs universitari a mitjans de mes, en funció de la prolongació de l'Estat d'Alarma, que podria estendre fins al mes de maig.





Des d'aquesta reunió, el Ministeri i les universitats estudien la viabilitat de les diferents opcions per a realitzar avaluacions telemàtiques si la crisi sanitària impedeix celebrar exàmens presencials. També s'analitzen les alternatives proposades en altres països afectats per la pandèmia per salvar el curs.





La Conferència General de Política Universitària de l'1 d'abril passat va concloure sense un acord sobre com finalitzar el curs acadèmic 2019-2020, deixant a les universitats la decisió de perllongar la docència a distància i en línia en el que resta del calendari lectiu.





La majoria de les universitats espanyoles no van trigar ni un dia a decantar-se per aquesta opció. Divendres 2 d'abril, onze comunitats autònomes van confirmar que no hi hauria més classes presencials aquest curs en els seus centres universitaris, de manera que mantindran l'activitat lectiva a distància i per mitjans telemàtics.