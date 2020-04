Fundación Telefónica, CEOE i la Fundación Laboral de la Construcció llancen un nanograu gratuït per a digitalitzar el sector de la construcció

La situació d’emergència que viu la nostra societat aquests dies ha posat de manifest la necessitat de digitalització dels sectors productius al nostre país. Actualment gairebé la meitat de la població espanyola encara manca de competències digitals, el que sens dubte implica un elevat risc d’exclusió en un context laboral incert i cada vegada més digital.





Conscients d’això, Fundació Telefónica i la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) van anunciar el 2019 l’acord del programa ‘Professionals 4.0’ per a impulsar la digitalització del sector productiu espanyol. La iniciativa s’emmarca a ‘Connecta Empleo’, el programa de formació digital de Fundación Telefónica que ofereix formació gratuïta i de qualitat perquè les persones aconsegueixin una especialització en les professions digitals més demandades, aprenguin les competències i habilitats digitals necessàries i puguin connectar els seus participants amb les empreses tecnològiques del país.

El primer sector a desenvolupar el programa formatiu digital serà el de la construcció. Fundación Telefónica i CEOE sumen forces i posen en marxa conjuntament amb l’entitat paritària del sector, la Fundación Laboral de la Construcción, l’itinerari online perquè els seus treballadors puguin formar-se en les competències digitals més demandades.





L’itinerari formatiu ‘Nanograu Construcció 4.0’ consta de set mòduls flexibles i 220 hores de formació, amb coneixements transversals comuns a qualsevol sector -màrqueting digital, analítica web o big data; ús eficient del smartphone en gestió de projectes i nous entorns i metodologies de treball en la indústria 4.0-, i competències específiques del sector -metodologia Building Information Modeling (BIM), introducció al Big Data, Internet de les coses (IoT) o els casos d’èxit de digitalització en empreses de la construcció-.





L’itinerari és gratuït i les inscripcions estan obertes des d’avui 23 d’abril de 2020 fins al pròxim 4 de maig, data d’arrancada del curs, encara que la inscripció romandrà oberta permanentment. Inscripcions aquí: https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/con-ceoe-y-flc.





El sector de la construcció va sumant-se a la digitalització, impulsat per factors com: un nou tipus de clients amb expectatives canviants, una renovada generació de professionals, innovadores opcions tecnològiques o la posada en marxa de grans projectes d’infraestructures a escala mundial. Segons les dades de l’informe ‘Digitalizació en el sector de la construcció: la revolució en marxa’ de la consultora multinacional Oliver Wyman, la transformació digital d’aquesta indústria podria suposar fins a un 25% d’estalvi en costos, ja que la informació aportada ajudarà a generar millores ser més eficients i optimitzar recursos. Des de 2010, la indústria de la construcció ha donat lloc a 1.200 startups, dades que marquen la tendència fins a la digitalització del sector.





En paraules del director general de la Fundación Laboral de la Construcció, Enrique Corral Álvarez: “El sector de la construcció ja està en ple procés de digitalització, sobretot per l’arribada del nou concepte col·laboratiu de treball denominat Building Information Modeling, més conegut com a BIM, que marcarà i revolucionarà tot el sector, com ja ho està fent en altres països propers. Per aquest motiu és de major rellevància encara la posada en marxa d’aquesta iniciativa formada per a tot professional que vulgui estar al dia en el sector de la construcció”.









“A Fundación Telefónica fa anys que apostem per la formació digital com a eina de transformació social, com a vehicle perquè ningú es quedi enrere davant els nous reptes de la digitalització que afecta a tots els sectors productius de l’economia. Amb la posada en marxa d’aquesta formació, sumem forces amb la CEOE i la Fundación Laboral de la Construcción, per a dotar de les competències digitals i transversals necessàries al sector de la construcció. Un objectiu comú que permet la reconversió digital del sector i obri als participants del curs noves oportunitats professionals” afirma Luis Miguel Olivas, director global d’Ocupació i Innovació Educativa de Fundació Telefónica.





Segons Juan Carlos Tejeda, director del departament d’Educació i Formació de CEOE: “Avui més que mai resulta imprescindible alinear la capacitació de les persones treballadores amb les necessitats reals de les empreses en la societat digital, i en aquest procés de formació, les sinergies creades gràcies a l’acord entre Fundación Telefónica i CEOE, al que se suma la Fundación Laboral de la Construcció en el cas del projecte que presentem avui, actuaran com un important catalitzador”.





Sumant forces per a connectar les persones amb la nova realitat laboral





L’objectiu de l’acord entre Fundació Telefónica i CEOE per portar a terme la campanya “Professionals 4.0” és posar en marxa un programa formatiu conjunt que pugui contribuir a la capacitació dels treballadors dels diversos sectors productius d’Espanya, a través de continguts en format online.





Fundación Telefónica, a través del seu programa ‘Conecta Empleo’ formarà en competències digitals els seus participants desenvolupant l’itinerari formatiu i els connectarà amb empreses tecnològiques. Per la seva part, CEOE liderarà la coordinació amb aquelles empreses, organitzacions empresarials, organismes i entitats dels diferents sectors productius d’Espanya que estiguin interessats a formar part del programa.





Fundación Telefónica, el costat social de l’era digital





Fundación Telefónica treballa des de 1998 per ser catalitzador de la inclusió social en l’era digital, mobilitzant a altres agents socials, per a sumar forces i impulsar la transformació. Amb aquesta visió busca millorar les oportunitats de desenvolupament de les persones, a través de projectes educatius, socials i culturals.





Treballa en quatre línies estratègiques: Educació, apostant per la seva qualitat com a vehicle de transformació social, explorant, inspirant i transformant els models d’ensenyança per acabar amb la bretxa educativa; Ocupació, ajudant a les persones a trobar oportunitats, laborals i formar-se en els perfils tecnològics més demandats; Cultura Digital, creant i compartint el coneixement cultural i tecnològic a través de diferents iniciatives relacionades amb la ciència, la innovació, l’art i l’aprenentatge STEAM, i Voluntariat Corporatiu, mobilitzant a través de Voluntarios Telefónica als nostres empleats, presents en 32 països, per a realitzar accions solidàries que responguin a necessitats socials.