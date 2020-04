La Confederació de Sindicats Mèdics es querellarà contra Illa per les mascaretes defectuoses

La Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) ha decidit interposar una querella davant del Tribunal Suprem contra el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per la distribució en centres hospitalaris de màscares del tipus FPP2 que van resultar ser defectuoses.





Així ho ha acordat el Comitè Executiu de la CESM pel que considera una "actuació negligent" per part del ministeri, "posant en greu risc la salut i integritat del personal sanitari, i especialment dels metges, que han utilitzat aquest producte amb el convenciment de la seva idoneïtat i en la bona fe que s'ha de presumir de qui té tan altes responsabilitats".





Segons informa la CESM en un comunicat, la querella es presentarà per la "presumpta comissió de delicte contra els drets dels treballadors", concretament pel que disposa l'article 316 del Codi Penal, que persegueix els que "amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant legalment obligats no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors desenvolupin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin així en perill greu la seva vida, salut o integritat física", i en l'article 317, per als que cometin aquest delicte per "imprudència greu".









Segons estableix el Codi Penal, aquest tipus penal es castiga amb penes de presó que oscil·la entre sis mesos i tres anys, així com una multa que va de sis a dotze mesos.





"En els últims dies, una nova i profunda preocupació s'ha afegit a la incertesa que acompanya, ja de manera punyent, als professionals sanitaris en general, i de forma molt especial als metges i altres professionals amb assistència directa a pacients afectats de Covid-19", explica la CESM, que afirma que la partida de màscares defectuoses" ha estat la gota que ha fet vessar el got".





ALTRES ELEMENTS SOTA SOSPITA





A més, destaca que aquesta circumstància "s'ha vist agreujada" amb posterioritat per la "aparició d'altres partides d'elements de protecció que tampoc estan homologats, el que posa sota sospita la gestió que s'ha fet d'aquest tema per part de ministeri".





"I si això no fos suficient, hem d'afegir la notícia publicada en les últimes hores al diari 'El Mundo' que denuncia que Sanitat va retirar les màscares 'mentida' als cinc dies de saber que no estaven homologades", afegeix.





Per tot això, la CESM subratlla que la "profunda i creixent preocupació" del personal sanitari "s'atribueix ja de manera indefectible a la gestió que d'aquesta pandèmia s'està fent" des del departament que dirigeix Salvador Illa, i "s'està transformant en màxima indignació".





Aquesta situació, afegeix, "exigeix solucions immediates i informació clara, transparent i indubtable per part de les autoritats responsables", així com accions per part de CESM com a organització sindical que "garanteixin la seguretat i la defensa dels seus legítims drets i interessos".





"No podem deixar passar per alt que més de 32.000 sanitaris estan afectats a dia d'avui de Covid-19 i que el nombre de morts és inassumible i inacceptable des de qualsevol punt de vista, el que juntament amb les dades que coneixem de l'evolució de la pandèmia a Espanya els haurien de fer-replantejar la pràctica totalitat de la gestió que estan realitzant a l'efecte", afirma.