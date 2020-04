Castells dubta que puguin celebrar-se exàmens presencials: "Tant de bo, però no ho sabem"

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, no garanteix que es puguin celebrar exàmens a les aules aquest curs, després que la pandèmia del coronavirus hagi provocat la suspensió de les classes presencials des del passat mes de març a totes les universitats espanyoles.





"Tant de bo, però no ho sabem", ha dit Castells aquest dijous al Palau de la Moncloa durant la seva primera compareixença de premsa des que va assumir la cartera d'Universitats. "Dependrà de la situació de juny, però en qualsevol cas, no podran ser com sempre", ha aventurat el ministre.





Sobre el pròxim curs, Castells ha advertit que "en principi hauria de obrir-se en els terminis normals, però caldrà adaptar la presencialitat".





Sempre que ho permetin les autoritats sanitàries, ha insistit Castells, els exàmens presencials haurien de realitzar amb "distanciament social" i evitant "densitat a les aules", encara que el titular d'Universitats aconsella que totes les avaluacions es planifiquin ja de forma telemàtica per evitar "improvisar en l'últim minut exàmens en línia".









Castells, que ha estat durant dècades professor universitari fins que va entrar al Govern, ha instat als seus antics col·legues a "consultar" sense demora als estudiants la fórmula per les avaluacions aquest curs, recordant que "les universitats són dels estudiants", ha proclamat emfàtic.





En la seva opinió, els estudiants "necessiten informació" i també "ser escoltats" davant les circumstàncies excepcionals en les que segueixen el curs acadèmic des del decret de confinament. Per això, demana als docents que tinguin en compte "les condicions psicològiques" del seu alumnat. "Cal ser molt flexible, cal adaptar-se a les condicions que cada estudiant està tenint", ha afegit.





Sobre el pròxim curs, Castells confia que pugui començar en el calendari habitual, després de l'estiu. "Tot i que depèn del que depèn tot, que el món no s'enfonsi", ha postil·lat. "En principi hauria de obrir-se en els terminis normals, però caldrà adaptar, segurament, la presencialitat", ha advertit.





En aquest sentit, el titular d'Universitats augura que el retorn a les aules no serà "de qualsevol manera" ni "com abans". Castells dóna per segures mesures com el distanciament social. "Això vol dir que caldrà adequar les classes presencials en condicions que permetin respectar aquests dos metres, ensenyar en aules grans i en horaris diferents, desinfectant-les", pronostica el ministre.