El ministre de Cultura assegura que les "mesures específiques" per al sector s'aprovaran en menys de 15 dies

El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodriguez Uribes, ha afirmat aquest divendres que les "mesures específiques" per mitigar els efectes de la Covid-19 en el món de la cultura i "pal·liar els danys" s'aprovaran en el Consell de Ministres del proper dimarts 28 d'abril o en el de el dia 5 de maig.





Segons ha assenyalat Rodríguez Uribes en declaracions a Telemadrid, entre altres assumptes, tant el seu departament com el Ministeri d'Hisenda estan treballant en qüestions com la "protecció per desocupació a treballadors de la cultura" que, segons ha recalcat, tenen peculiaritats com la "intermitència "o la" discontinuïtat ", el que" obliga "a tenir una" norma específica ". A més, també estan treballant en "liquiditat" i en què el programa CREA "arribi a indústries culturals".





Tal com ha afirmat el ministre, donada la "naturalesa de la crisi", el Govern ha atès en primer lloc als "malalts" i "immediatament després" ha abordat els "efectes econòmics" amb un "caràcter general", per " no deixar ningú enrere ". En aquest sentit, ha afirmat que es va comprometre amb el "sector cultural i esportiu" a comprovar que les mesures aprovades "fossin eficaços".





En el cas de la cultura, ha assenyalat que els ERTO estan funcionant "raonablement bé" en l'àmbit de el llibre, però ha reconegut que "en altres sectors de la cultura, que és molt diversa, no han arribant bé". Per això, al llarg d'aquestes setmanes, a més de mantenir un "diàleg periòdic i constant", ha treballat amb Hisenda per "ultimar mesures que, sense sortir-se d'aquest criteri general, arribin a tothom i que ningú es quedi enrere" .





El ministre va mantenir fa una setmana diverses reunions telemàtiques amb els diferents sectors de l'àmbit cultural, en les també va estar present la titular d'Hisenda, María Jesús Montero, i en què es va acordar abordar mesures específiques per a cobrir les necessitats dels diferents àmbits de la cultura.





Rodríguez Uribes ha assenyalat que la cultura té unes "mancances històriques i estructurals", de manera que la crisi del coronavirus ha suposat "un cop molt fort" que obliga a "completar la xarxa de protecció" en aquesta primera fase, d ' "estat de alarma i confinament ", tant per la cultura com per a l'esport.





En referència als museus, Rodríguez Uribes ha assenyalat que els directors dels tres grans museus --el Prado, Reina Sofía i el Thyssen-- s'han reunit amb el Ministeri per "anar pensant en aquesta possible desecalada", encara que ha precisat que tot això està "condicionat al fet que Sanitat doni el seu vistiplau" i, segons ha indicat, "Sanitat no ho pot fer encara". "Està bé que fem els deures, però la concreció de quan i com dependrà de criteri científic", ha postil·lat.