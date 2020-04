Vara respon als nacionalistes proposant una desescalada "uniforme" a tot Espanya

El president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defensarà en la Conferència de Presidents del proper cap de setmana que els criteris per aplicar la desescalada "han de ser homogenis i uniformes" a tot Espanya, després del que posteriorment, si el que es determini es compleix, "llavors sí" poder "prendre la decisió que una determinada zona es pugui desconfinar".





En tot cas, ha reconegut que "encara no està decidit tampoc qui ho va a fer" (el desconfinament), tot i que ha considerat "lògic" que les CCAA i els ajuntaments tinguin "molt a dir finalment" en la mesura que cadascú d'ells coneixen "la realitat" en què viuen.

MÉS INFORMACIÓ Budó torna a insistir en cedir a les autonomies el control del desconfinament





"Però tampoc està encara decidit", ha insistit Vara en una entrevista aquest divendres a Ràdio Almendralejo i en què ha indicat que diumenge que ve una part de la Conferència de Presidents es dedicarà a aquesta qüestió del desconfinament i els seus criteris.





El president ha afegit que aquesta mateixa tarda ja es produirà una reunió del Ministeri de Sanitat amb el Ministeri de Transició Ecològica, que és qui segons recorda coordinarà aquesta fase de desescalament, i els consellers de Sanitat de les comunitats autònomes " per començar a marcar aquests criteris "de desescalada.









Al mateix temps, i sobre els possibles criteris per a la desescalada, Fernández Vara ha indicat que "ja sembla que es van sabent quines seran", i ha citat entre ells la fixació d'un nombre mínim de contagis actius, i l'alliberament de un nombre de llits "important" en els hospitals i en les UCI per si sorgeixen "problemes".





"Ja sembla que es va sabent quins van a ser: hem d'estar per sota d'un nombre mínim de contagis actius, que cal fixar-los; hem de tenir alliberades un nombre de llits important en els hospitals per en cas que hi hagi problemes; hem de tenir també lliure un nombre suficient de llits a UCI per en cas que es necessitessin", ha dit Vara, que ha afegit que "sobre aquests criteris, una vegada que aquests criteris es compleixen, llavors sí es podrà prendre la decisió que una determinada zona es pugui desconfinar".





SORTIDA DELS NENS AL CARRER





D'altra banda, el president extremeny ha considerat que la de permetre que els nens menors de 14 anys puguin sortir al carrer a partir de diumenge que ve suposa "una bona mesura per a tothom, per als fills i també per als pares", després "comprovar al llarg d'aquestes sis setmanes el dur que es fa per als més petits de la casa haver d'estar confinat durant tant de temps".





"El que va començar sent una novetat ha acabat sent una situació molt dura i el que ens expliquen molts pares és que els nens han passat de la novetat, després de l'avorriment, ara a la tristesa... i cal intentar de totes totes que el maleït virus a més del mal que està fent vagi a deixar assenyalada a tota una generació ", ha etzibat.





Pel que fa a la seva postura relativa al fet que es fixés en els 14 anys l'edat màxima perquè poguessin sortir els nens al carrer, Fernández Vara ha reconegut que el defensa per la seva empremta de metge, ja que aquesta és l'edat pediàtrica, i ha indicat que s'alegra que s'hagi acollit el seu plantejament.





"M'alegro que l'hagin acollit, perquè a més també després s'han suavitzat molt els requisits i es permetrà que es pugui sortir", ha afegit Vara, que ha reconegut que "és veritat que no és el mateix la gran ciutat que els pobles, que tenen molt a prop espais per poder passejar, quan no el camp a prop". "Jo crec que ha estat una bona mesura per a tothom, per als fills i també per als pares", ha etzibat.





En tot cas, de nou sobre la sortida dels nens al carrer acompanyats d'un adult, ha defensat que el "preocupa" que puguin produir-se situacions d'aglomeracions, i ha afegit a això que els veïns han d'intentar practicar aquestes sortides "de manera seqüenciada". "Cal anar amb compte i si algú surt i veu que hi ha massa (tràfic de persones) sortir aquí a una estona", ha sentenciat.