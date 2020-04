El Festival de Màlaga manté les seves subvencions per a joves creadors malgrat el coronavirus

El Festival de Cinema de Màlaga ha seleccionat els 11 projectes que rebran les ajudes a la creació audiovisual de 2020, que es concedeixen per setè any consecutiu amb l'objectiu d'incentivar i dinamitzar la creació audiovisual a Màlaga.





Festival de Màlaga manté així aquests ajuts i reforça el seu compromís amb el sosteniment i reactivació del sector audiovisual de la ciutat, que com altres sectors es troba en una situació econòmica molt complexa, per tal afegit que serveixin d'incentiu perquè l'activitat es torna a arrencar el més aviat possible.





Aquestes ajudes van dirigides a projectes per a la realització de curtmetratges de ficció, animació o documental amb una durada màxima de 30 minuts i temàtica lliure. Es tracta d'ajudes de quantia variable, determinades en cada cas pel jurat tècnic constituït a aquest efecte, amb una quantitat màxima per projecte seleccionat de 6.000 euros i una quantia total de 50.000 euros per a l'exercici 2020.









Per adaptar-se a les actuals circumstàncies provocades per la pandèmia del coronavirus, els projectes seleccionats comptaran amb l'assessoria en línia de Paco Cabezas i Santi Amodeo, tots dos guionistes i directors de cinema d'àmplia trajectòria i reconegut prestigi, a través d'una tutoria de projecte adreçada a millorar i ajustar aquestes propostes als requisits de la convocatòria.





El termini de lliurament dels curtmetratges, que estava fixat per al 15 de desembre de 2020, s'amplia al 28 de febrer de 2021, a causa de la paralització de rodatges provocada pel confinament, han informat des del Festival de Màlaga a través d'un comunicat.





Per a la més àmplia difusió dels treballs realitzats, els audiovisuals resultants d'aquesta convocatòria es programaran al 24 Festival de Màlaga, que tindrà lloc el 2021.





Els projectes seleccionats són 'El niño azul', curtmetratge de ficció, dirigit per Charlie García Villalba i produït per Cesar Lorente: 2.000 euros; 'Mi condición', curtmetratge de ficció, dirigit per José María Arijo i produït per Silvia Bermúdez: 3.500 euros; i 'Las sinsombrero', documental, dirigit per Manuel Jiménez Núñez i produït per Yolaperdono: 6.000 euros.





També 'Stoker', curtmetratge de ficció, dirigit per Enrique García i produït per Sinohé Muñoz, Enrique García i Antonio Rodríguez: 5.000 euros; 'La colcha y la madre', curtmetratge de ficció, dirigit per David Pérez Sañudo i produït per Marina Palés Pulido i Elena Maeso: 4.500 euros; 'At Last', curtmetratge de ficció, dirigit per José Vega i produït per Sandra Muñoz i José Vega: 4.000 euros; 'Liuben', curtmetratge de ficció, dirigit per vaig vèncer D. Kostov i produït per Antonio Hens (Malas Compañías PC): 6.000 euros; i 'Argumosa 11', curtmetratge de ficció, dirigit per Ana Ortega Moral i produït per Daniel Ortiz Entrambasaguas: 6.000 euros.





Així mateix, 'El bazar de mis padres', documental, dirigit per Rakesh Narwani i produït per Rakesh Narwani i Paula Villegas: 6.000 euros; 'Mamá, quiero ser rapera', documental, dirigit per Fernando Pozo i produït per Delia Márquez i Fernando Pozo: 3.500 euros; i 'Un gran poder', curtmetratge de ficció, dirigit i produït per Juanjo Rueda: 3.500 euros.