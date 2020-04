El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assenyalat aquest divendres que l'estudi de seroprevalença per estimar el nombre real d'infectats per Covid-19 a Espanya començarà "aquest dilluns a gairebé totes les comunitats autònomes".





Ahir, durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat de Congrés, va assegurar que es retardava seu inici, previst per dilluns. No obstant això, en roda de premsa aquest divendres després del Consell de Ministres extraordinari, ha defensat que "no hi ha un retard en l'estudi".





L'estudi de seroprevalença, elaborat pel Ministeri Sanitat costat de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i amb la col·laboració de les comunitats autònomes, va analitzar a un total de 90.000 persones, tant nens com a adults, a les quals se'ls convidarà per telèfon a participar.









El treball té com a objectiu estimar la prevalença d'infecció del nou coronavirus mitjançant la determinació d'anticossos enfront de virus per comunitats autònomes, províncies, edat i sexe. A més, l'estudi, que ha estat aprovat pel Comitè d'Ètica de l'ISCIII, avaluarà canvis en aquesta prevalença per monitoritzar l'evolució de l'epidèmia, prestant "especial atenció" a l'aparició de noves infeccions derivades de la transmissió comunitària.





Tal com ha comentat aquest divendres el ministre en la roda de premsa, es realitzarà en tres onades que "permetran tenir una fotografia de l'evolució de l'epidèmia" a Espanya. La mostra total a seleccionar és de 90.000 persones. La meitat (45.000) s'assignarà de manera uniforme a les 52 províncies, una sisena part (15.000 persones) es designaran de manera uniforme a les 17 comunitats autònomes i, dins d'elles, de manera proporcional a la grandària poblacional de les seves províncies.





Illa ha puntualitzat que, en qualsevol cas, no serà necessari esperar als resultats finals de l'estudi per tenir-los en compte en la fase de transició. "És un estudi molt ambiciós que oferirà resultats preliminars significatius conforme anem rebent les diferents onades. No necessàriament cal esperar a la conclusió l'estudi. Es pot usar com un indicador més per anar guiant la transició cap a la nova normalitat", ha argumentat.