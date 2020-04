Més òpera on-line: el Liceu incorpora Donizetti i Puccini al catàleg virtual

El Gran Teatre de Liceu de Barcelona amplia l'oferta del seu catàleg virtual amb la incorporació de 'Lucia di Lammermoor', de Gaetano Donizetti, i 'La Bohème', de Giacomo Puccini.





'Lucia di Lammermoor', dirigida per Damiano Michieletto i amb Juan Diego Flórez com a tenor, s'estrenarà el 2 de maig, mentre que 'La Bohème', dirigida per Marc Piollet, que compta amb les sopranos Eleonora Buratto i Olga Kulchynska i el tenor Saimir Pirgu, estarà disponible a partir de el 6 de maig.





El Liceu ja havia posat a disposició dels usuaris 14 més òperes i sis espectacles familiars dins el marc de la iniciativa cultural #ElLiceuaCasa per apropar "l'òpera, la música i la cultura" als ciutadans i amenitzar així l'estat d'alarma derivat del nou coronavirus.