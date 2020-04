El Govern s'enroca en uns pressupostos previs al Covid-19 que per l'oposició neixen "caducats"

La pandèmia no ha modificat ni una mica els plans del Govern. En la sessió de Parlament celebrada divendres passat --que va comptar amb un aforament limitat de 21 diputats--, l'Executiu català va sotmetre a votació la seva llei de pressupostos per al 2020 elaborada abans que esclatés la pandèmia.





Els comptes van sortir aprovats als vots a favor de JxCat i ERC, l'abstenció dels comuns i l'oposició de la resta, tres anys després de l'aprovació dels últims comptes catalans, que s'han anat prorrogant des de llavors, i sense incloure la crisi de la pandèmia de coronavirus.





Segons el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, els comptes públics per al 2020 són "la primera pedra de reconstrucció" davant la crisi del coronavirus, però l'oposició adverteix que els pressupostos han estat dissenyats prèviament a les noves necessitats de la societat catalana.





El mateix Aragonès ha reconegut que el Pressupost de 2020 no estava pensat fa sis mesos per a la pandèmia, però ho justifica perquè "dóna moltes més eines que uns prorrogats de fa tres anys".





L'OPOSICIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS: "PAPER MULLAT", "ESTÈRILS" I "CADUCS"





Qui ha estat més contundent en la seva crítica ha estat Ciutadans, que ha qualificat els comptes públics com "paper mullat". "No han estat capaços ni s'han plantejat adaptar aquests comptes perquè siguin útils en aquests moments", ha afirmat el diputat José María Cano en la seva intervenció durant el debat parlamentari.





Cano ha insistit que aquests comptes es van presentar a la Cambra al gener, quan l'escenari econòmic i social "no tenia res a veure" amb l'actual, i ha assenyalat que ara la prioritat ha de ser salvar vides i llocs de treball.





El grup socialista tampoc ha escatimat en les crítiques al projecte presentat pel Govern. La diputada del PSC-Units Alícia Romero ha sostingut que són uns comptes "estèrils d'un Govern esgotat i dividit", i ha demanat a l'Executiu de Quim Torra que busqui a la resta de grups parlamentaris per acordar les modificacions per adaptar-les a la crisi pel coronavirus.





Romero ha demanat al Govern que convoqui a tots els grups per abordar aquestes modificacions i que no limiti aquestes converses als comuns, amb els quals ha aconseguit l'acord pressupostari: "Ha de escoltar a tots, i que tothom pugui aportar".









El Partit Popular ha adoptat una posició similar en la seva presa de posició sobre el projecte de pressupostos. El diputat Santi Rodríguez ha reclamat que es reorientin els comptes cap a més polítiques de caràcter social i econòmics i s'elimini despesa identitari.





"Tindrem més despesa, menys ingressos, saltaran pels aires les previsions d'estabilitat. Haurem de prioritzar i fer-ho bé", ha subratllat.





Tampoc la CUP considera que siguin uns pressupostos vigents. Per a la diputada Maria Sirvent neixen "caducs i abocats" a canvis motivats per l'erosió econòmica que deixarà la pandèmia. "Són una nova condemna a les classes populars", ha proclamat en el ple, i ha sostingut que els comptes prioritzen el pagament del deute per sobre de l'educació i la sanitat.





ELS COMUNS DEMANEN UN PLA DE XOC POSTVIRUS





Els comuns, corresponsals dels pressupostos nascuts d'una negociació amb el Govern, han manifestat el seu suport al projecte recolzant-se en la "reforma fiscal progressiva i valenta" que incorpora la llei. Amb tot, Jessica Albiach no ha escatimat en crítiques a l'Executiu liderat per Torra: "Nosaltres sabem qui és aquest Govern: els mateixos que estan en contra d'apujar els impostos als rics i que mercantilitzen les residències i privatitzen la sanitat, però deixarem que Catalunya tingui pressupostos perquè és una qüestió de responsabilitat", ha apuntat durant una de les seves intervencions.





Per això ha instat al Govern a que vagi més enllà dels comptes de 2020 desenvolupant un pla de xoc per garantir els serveis públics, especialment les partides de salut, a més d'apostar per una renda mínima que beneficiï les famílies més necessitades.