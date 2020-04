Torrent convoca un ple amb només 21 diputats per votar els pressupostos catalans

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat el ple previst per aquest divendres, que votarà els pressupostos catalans de 2020; abordarà mesures impulsades pel Govern davant el coronavirus, i inclourà l'habitual sessió de control al president de la Generalitat, Quim Torra.





El ple se celebrarà amb un format reduït de 21 diputats que participaran presencialment a la sala de sessions de la Cambra catalana, mentre que la resta ho seguiran a distància i podran posicionar delegant el vot o votant telemàticament.





La Mesa de Parlament va anunciar la passada setmana l'encàrrec d'un sistema de votació telemàtica per als diputats de cara a ple d'aquest divendres, el primer que se celebra a aquestes circumstàncies i des que es va establir el confinament pel coronavirus.









El ple --al qual no podran assistir periodistes per la pandèmia-- començarà a les 9.00 hores amb la sessió de control al Govern i a Torra, i continuarà amb el debat i votacions per validar o derogar set decrets llei, incloses mesures promogudes pel Govern davant la crisi.





DEBAT DE PRESSUPOSTOS





El debat dels pressupostos i la coneguda com a llei d'acompanyament dels comptes --acordades pel Govern i els comuns - començarà cap a les 16.00 hores i s'allargarà previsiblement fins a prop de les 21.30 hores, quan es votaran els comptes catalans per al 2020 .





El Parlament preveia votar-al març però el va ajornar pel coronavirus, i després Cs va decidir portar els Pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que ha avalat els comptes i part de la llei d'acompanyament --no avala que el Govern i Ajuntament de Barcelona puguin ser acusació popular en causes judicials--.