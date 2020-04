Sánchez contundent: "L'Estat dirigirà el desconfinamient i qui estigui temptat a saltar-se les regles, que es contingui"

Aquest dissabte la Generalitat presentava el seu propi full de ruta que plantejaria un desconfinament escolanat per a Catalunya. En la seva compareixença d'aquest dissabte, el president, Pedro Sánchez , no deixava cap mena de dubte, serà l'Estat, el govern que dirigeix qui dirigirà el desconfinamient, "i ningú més".













SÁNCHEZ CONTESTA AL PRESIDENT QUIM TORRA: "EL GOVERN NO RECENTRALITZA SINÓ QUE COORDINA"





Després que presidents com el de la Generalitat, Quim Torra, hagi anunciat que demanarà a Sánchez aplicar el seu propi pla i hagin rebutjat la centralització, Sánchez ha afirmat que el Govern "el que fa és coordinar i no recentralitza".





En aquest punt, ha insistit que la coordinació és "fonamental" perquè el virus "no atén a límits administratius. És important fer pinya i deixar enrere altres qüestions que res tenen a veure amb la lluita contra la pandèmia", ha dit, per afegir que cal "anteposar la salut pública i salvar vides a qualsevol altra consideració".

























Sánchez ha dit que vol escoltar els plans i propostes que li exposin les autonomies i els va "tenir en compte". I dilluns, ha prosseguit, hi haurà una reunió tècnica abans de Consell de Ministres de l'endemà.





Això sí, ha insistit que tots han de ser "cautelosos" perquè això no és una "carrera" a veure qui arriba primer i qui obre un centre comercial o alguns negocis sinó que es tracta que arribin "tots a la meta" atès que no es poden permetre que si hi ha un rebrot de el virus es posi en "risc el sistema nacional de salut".





A més, Sánchez ha afirmat que Espanya no va a donar a la desescalada una "resposta lineal" com han fet altres països sinó que es va a definir amb el quadre de comandament i una sèrie d'indicadors objectius per anar transitant a una nova normalitat "en funció de diferents fases ".





CONEIX EL PLA DE DESCONFINAMIENT DEL ESTAT





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que dimarts el Consell de Ministres aprovarà el pla de desconfinamiento de país per a la seva aplicació a partir del mes de maig, un pla que s'aplicarà de manera asimètrica en el conjunt de país ia diferents velocitats però que decidirà i coordinarà l'Executiu. A més, ha demanat a aquells que es vegin "temptats de córrer" i "saltar-se les regles", que es continguin pel seu bé i el dels altres perquè si un cau lastimaría també als altres.





















Així ho ha assegurat un dia abans que es reuneixi amb els presidents autonòmics per traslladar-los aquests criteris.





Sánchez ha anunciat que partir d'el 2 de maig es podrà sortir per fer esport de forma individual ia donar passejos amb les persones amb les que convisquem si "l'evolució de l'epidèmia és favorable".





Sánchez ha volgut deixar clar que tots els territoris no avançaran a la mateixa velocitat "però sí amb les mateixes regles" perquè el virus "no atén a límits administratives". Així, ha explicat que el procés de desesecalada es regirà per uns indicadors que s'hauran de complir i que seran "accessibles a el públic", perquè els ciutadans coneguin "els criteris objectius" que es van a anar aplicant.





"PETITS ALLEUJAMENTS DES DE DEMÀ"





El cap de l'Executiu ha explicat que, tot i que es mantindrà la regla general del confinament, començaran a partir de demà mateix a "introduir petits alleujaments" com ara les sortides dels nens menors de 14 anys.





"És important que aquest pas el donem seguint rigorosament totes les regles que s'han fet públiques i també les mesures de protecció i higiene abans, durant i després de les sortides", ha reclamat, per avisar que "convé no subestimar l'enemic" que tenen davant perquè el virus té una "alta capacitat de contagi".

























Ha explicat que si aquestes regles es compleixen ja entrat maig pot plantejar l'etapa de la "transició" i la "desescalada", que passen per una sèrie de pautes: reforç de les capacitats d'assistència sanitària; actualitzada informació sobre l'evolució de l'epidèmia; identificació i rastreig de les fonts de contagi; i seguiment rigorós de les regles d'higiene.





Sánchez ha indicat que aquesta etapa, "plena de riscos i de perills", ha de fer-se en "estreta coordinació" amb autonomies i ajuntaments, sent "molt prudents" atès que no disposen d'un "manual infal·lible ni un full de ruta definit".





"Estem enfrontant-nos a alguna cosa desconeguda i no hi ha cap país que hagi completat el procés de desescalada cap a aquesta nova realitat i aquesta nova normalitat", ha manifestat, per insistir que no compten amb "certeses absolutes" sobre com transitar en aquesta desescalada. De fet, ha dit que qui cregui que ho sap tot d'aquesta epidèmia no aprendrà res.





Unes hores abans de la seva reunió amb els presidents autonòmics, Sánchez ha subratllat que aquesta desescalada ha de ser "gradual", de manera que no recuperaran de cop tota l'activitat i mobilitat social sinó que ho faran per etapes. Segons ha dit, en donada camp d'activitat es fixaran passos successius i les activitats es recuperaran per etapes i "sota condicions i limitacions que aniran variant amb cada avanç successiu" que es vagi donant.





A part de gradual, ha assenyalat que la desescalada serà asimètrica, en funció dels territoris, atès que hi ha zones en què el virus sembla "haver passat de llarg". "La pandèmia no ha colpejat a totes les zones amb la mateixa intensitat i per tant la desescalada ha de ser asimtrética i diferenciada en funció dels territoris", ha abundat.





En tercer lloc, ha assegurat que aquesta transició a la normalitat ha de ser "coordinada" i es regirà "per unes mateixes regles". "Encara que s'apliquin velocitats diferents i en espais diferents, es veuran amb mateixes regles", ha manifestat, per afegir que el virus no distingeix de "lides administratives" ni "fronteres interterritorials".





TAULA DE CONTROL INTEGRAL I MARCADORS





El procés de desescalada es regirà per "un mateix quadre de comandament integral per al conjunt de país" i comptarà amb diversos marcadors que seran valorats des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu i que seran accessibles a el públic. Segons ha afegit, qualsevol ciutadà podrà conèixer així els criteris objectius en què es van a basar les autoritats públiques per fonamentar les decisions polítiques que van a regular el camí cap a aquesta nova normalitat.

















"A la desescalada no avançarem tots a la mateixa velocitat però sí que ho farem amb les mateixes regles. La màxima serà una: entrem junts i anem a sortir junts com a país", ha emfatitzat, per reiterar que s'ha de fer "en equip" i consolidant els passos anteriors abans d'anar avançant.





Després d'afirmar que han d'anar "tots de la mà, treballant braç a braç i un cop de mà", ha apel·lat a la unitat i ha demanat evitar entrar en una "mena de cursa pel descens i en competir per veure qui ho fa més ràpid i arriba abans a peu de la muntanya ".





Tot i que ha dit que alguns territoris es poden veure temptats a córrer i fins i tot a saltar-se les regles, els ha avisat que han de "contenir pel seu bé i pel bé dels altres" perquè si un cau no només es "lastimaría ell sinó que podria arrossegar a la resta ".