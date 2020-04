Com serà volar amb avió després del Covid-19?

La pandemia converteix els trens o els autobusos en un difícil trencaclosques. El covid-19 abocarà a un bon grapat de sectors a una crisi sense precedents. I les aerolínies seran un dels sectors més afectats. En els darrers 90 dies, el coronavirus ha fet que el nombre de vols comercials a tot el món es redueixi un 73%.





Els primers vols seran nacionals. I els primers passatgers, els de negocis, però pocs saben quan tornaran a agafar un avió ni amb quin destí. Gairebé ningú sap tampoc com serà volar en aquest període. I menys encara, quant costarà.





En diferents llocs de l'món s'estan fent propostes per adaptar l'interior de les cabines a les noves normes de convivència i distància social. S'han fet especialment mediàtiques les d'una firma italiana de disseny anomenada Aviointeriors, que ha proposat dos models de seients.









COM SÓN LES PROPOSTES PER COL·LOCAR ELS SEIENTS?









El primer, anomenat Janus (homenatge a el déu romà de dues cares), proposa que tota la fila del mig estigui invertida. És a dir, que doni l'esquena a el morro de l'avió. D'aquesta manera, gràcies a una mampara que cobriria els buits que quedessin entre seients, s'aconseguiria estar aïllats uns dels altres.













La seva altra idea, instal·lar separadors entre els seients.













En el cas de Janus, hi ha molts inconvenients a resoldre, com el control de petits que viatgen amb adults o la idea de viatjar d'esquena a la direcció que porta la nau. El gran avantatge és que no caldria desactivar la fila central per mantenir aquest espai, una de les coses que més força han agafat en els últims dies.





ZONES ESTÈRILS ALS AEROPORTS





A través de controls o un passaport biològic, es podria crear una "zona estèril" a l'aeroport

De la mateixa manera que s'ha creat un punt de control de seguretat d'equipatges de mà, crear un punt de control sanitari. Planteja que es podrien fer controls de temperatura o test abans d'accedir a aquesta àrea lliure. El passaport biològic, especula, facilitaria això.

















El paper de les aerolínies seria el de "mantenir" un entorn segur en tot el viatge que inclou gels desinfectants, màscares, desinfecció dels avions amb més freqüència





QUÈ PASSARÀ AMB EL PREU DELS BITLLETS?





L'altre gran cavall de batalla és el preu. Quan acabin les restriccions s'acosta "una guerra de preus" entre les aerolínies. Els preus els fixa lliure interacció entre l'oferta i la demanda. I ara mateix hi ha molta incertesa i ningú sap que passarà.

















Ni les aerolínies saben el preu. No solament és haver de retallar passatge, és saber si arribaran a omplir-lo. Si un avió té una capacitat de 180 places, de les que habitualment plena 160, es pot veure obligat a reduir el passatge un terç, fins a 120, si li impedeixen vendre la fila central. I això pot fer pensar que el preu pujarà. Però si la demanda no està a aquest nivell, igual només pots cobrir 30 places, i en aquest escenari cal rebaixar el cost perquè si no, no vens.





Segons xifres de IATA, per mantenir les polítiques de preus competitius, als Estats Units els operadors havien d'omplir a l'almenys un 59% de l'avió, mentre que a Europa, on s'ha donat una lluita més aferrissada, un 70%.