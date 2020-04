VÍDEOS: Moncloa i Generalitat responen sobre qui marca les mesures de desconfinament a Catalunya

CatalunyaPress ha preguntat al ministre Salvador Illa i la portaveu de Govern, Meritxell Budó, sobre a qui han de fer cas dels catalans en les mesures de desconfinament. I tots dos han contestat.





El passat 23 d'abril, dia de Sant Jordi, el nostre mitjà va intervenir va realitzar tres preguntes i en la primera dirigida a la portaveu Budó preguntem el següent: "Quan els catalans tinguin dubtes sobre quina mesura han de complir sobre temes de desconfinament, què han de fer?, han de fer el que digui la Generalitat? O la decisió final és de l'Estat?".









Aquest dijous i a partir del minut 01:23 i fins al minut 2:26, la portaveu Budó va contestar a CatalunyaPress:





"Desafortunadament arran de l'Estat d'Alarma, una de les mesures de dur a terme el Govern de l'Estat espanyol va ser la centralització de les competències i per tant en aquest sentit, les competències ens les van treure amb aquest Decret de l'Estat d'Alarma. a partir d'aquí, nosaltres des del govern de Catalunya en primer lloc celebrem que per part de Govern de l'Estat espanyol s'estigui treballant en la possibilitat d'aquesta desescalada del desconfinament i volem que aquest desconfinament es doni per part dels territoris i per això seguim reclamant des del Govern de Catalunya, que se'ns retornin aquelles competències per poder prendre les decisions corresponents a aquest desconfinament i entenem que si es poden prendre des dels territoris serà la millor manera que es puguin gestionar. I per poder fer això necessitem que se'ns retornin aquelles competències que el Decret d'Alarma ens va retirar".





D'aquesta manera la Generalitat admet que les decisions del desconfinament es prenen des del Govern de l'Estat.





MONCLOA TAMBÉ ACLAREIX QUI DIRIGEIX EL DESCONFINAMIENT





Aquest diumenge 26 d'abril, CatalunyaPress va tornar a fer èmfasi en la qüestió i va preguntar al Ministre de Sanitat, Salvador Illa el següent: "A Catalunya, els ciutadans estan molt confosos perquè estan rebent les directrius de Moncloa i a més directrius anàlogues, complementàries o contradictòries des de la Generalitat de Catalunya. Dos exemples molt clars. Amb la posada en marxa de les passejades dels nens vostès han donat una indicació horària i des de la Generalitat han donat blocs horaris per passejar els nens. També van presentar un pla de desconfinament i vostès han presentat un altre i amb altres objectius. A qui han de fer cas els ciutadans de Catalunya en tant a les mesures de desconfinament? Es posaran d'acord perquè aquesta confusió deixi de produir-se?".









El ministre de Sanitat va contestar a la pregunta el següent (A partir del minut 04:42):





"Moltes comunitats autònomes, en realitat totes, han fet arribar al govern d'Espanya, tal com es va sol·licitar les seves propostes de plans de transició de desescalada que estan sent estudiades pels nostres tècnics. Ahir el President de Govern va comunicar i avui a tornat a insistir-hi als presidents de les comunitats autònomes que el Pla de Transició que es presentarà dimarts al Consell de Ministres serà un Pla gradual, asimètric i coordinat amb les comunitats autònomes i que el govern d'Espanya ha de fixar un marc comú. Això ha estat objecte de discussió i de debat en el marc de la conferència de presidents. Hi ha d'haver un marc comú, amb criteris comuns, per dirigir aquest procés de transició i per tant les propostes que hagi fet qualsevol comunitat autònoma, aquest cas les de Catalunya, estan sent estudiades i seran valorades i després el dimarts després del Consell de Ministres es donarà a conèixer quin és el planteament de govern respecte a aquest Pla de transició".





En relació a les mesures posades en marxa aquest mateix diumenge, Illa, ha afirmat "respecte a aquestes mesures d'alleujament. Correspon al govern en el marc del Decret de l'Estat d'Alarma fixar les condicions d'aquestes mesures d'alleujament. Això forma part d'una ordre Ministerial, que jo mateix vaig donar a conèixer i que estableixen la regla dels quatre uns. Un adult, un passeig al dia, durant una hora i a un quilòmetre de distància màxima de domicili. En una franja horària que va des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit".





És a dir, que davant qualsevol dubte sobre el que fer, tots dos governs estan d'acord que donada la vigència del Decret de l'Estat d'Alarma qui fixa les condicions de les mesures és el Govern de l'Estat. Els lectors poden llegir-lo íntegrament aquí: