Rubén Guijarro, tinent d'alcalde de Badalona, es postula com a candidat a l'alcaldia

El quart tinent d'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha anunciat aquest dilluns que ha presentat la seva candidatura per ser alcalde pel PSC, després que l'exalcalde de la ciutat el socialista Àlex Pastor dimitís després es detingut per conduir presumptament ebri i agredir un mosso, durant el confinament pel Covid-19.









En una roda de premsa aquest dilluns, Guijarro ha assegurat que Badalona necessita un projecte d'unitat que ajudi a lluitar contra la crisi del Covid-19, i ha agraït el suport que ha rebut.

Segons ell, el PSC de Badalona aposta per conjugar un govern de "consens amb totes les formacions que hi ha al consistori".





Guijarro ha dit que ja sumarien 17 regidors perquè el líder del PP a la ciutat, Xavier Garcia Albiol, ha dit que donaria suport a un govern d'unitat: "Ara haurem de convèncer a deu regidors més, de la resta de formacions", ha dit.





"Som una formació que pot unir totes les formacions", ha assegurat, i també ha anunciat que Cristina Carneado serà la nova regidora de PSC, que ocuparà l'acta de regidor que deixa Pastor després de la seva renúncia.





Després de la renúncia de Pastor, l'exalcalde i guanyador de les ultimes eleccions municipals, Xavier García Albiol, va reivindicar el dimarts poder governar, cosa que no va aconseguir després dels comicis quan Guanyem Badalona En comú-ERC, Badalona A Comú Podem i JxCat, van donar suport a la candidatura de Pastor que va revalidar en el càrrec.





Per la seva banda, Guanyem, ERC i JxCat van emplaçar dijous a el PSC a negociar per formar un nou govern municipal a Badalona "democràtic i progressista" liderat per l'exalcaldessa de Guanyem Badalona Dolors Sabater, que va liderar el consistori en l'anterior mandat fins que el PSC va presentar i va guanyar una moció de censura, situant a Pastor a el front del municipi.





A més, l'actual alcaldessa accidental de Badalona, Aïda Llauradó, va apostar el mateix dia per articular un govern progressista que inclogui diferents sensibilitats de l'ampli espectre de l'esquerra política, per evitar que Xavier García Albiol s'alci amb l'alcaldia, però no es va posicionar a favor de cap candidat.