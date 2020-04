CaixaBank impulsa el negoci dels concessionaris amb un programa especial de formació

La Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (Faconauto) i la filial de finançament al consum i mitjans de pagament de CaixaBank, CaixaBank Payments & Consumer, han signat un acord destinat a impulsar el negoci dels concessionaris, així com la qualificació i la formació dels seus empleats a través del projecte Universitat Faconauto, de què l'entitat serà el seu principal patró.





Tal com ha explicat Faconauto en un comunicat, aquest acord s'emmarca en l'estratègia que està seguint la federació de treballar amb socis "estratègics punters" en solucions, productes i serveis que millorin el rendiment dels concessionaris i repercuteixen en la satisfacció dels seus clients .





En concret, amb la col·laboració amb CaixaBank Payments & Consumer, Faconauto traslladarà als seus associats una opció "competitiva" a l'hora de cobrir les seves necessitats financeres.









D'aquesta manera, CaixaBank Payments & Consumer acompanyarà els concessionaris en els reptes que la distribució de l'automòbil té per davant, com són la gestió de la transformació digital, l'electrificació de parc, el canvi d'hàbits i canals de compra de client o la dificultat a l'hora d'atreure professionals qualificats per atendre les necessitats del sector.





"L'acord subscrit amb CaixaBank Payments & Consumer casa perfectament amb aquesta línia de treball i particularment amb el desenvolupament de la formació i qualificació dels nostres empleats, cosa que ens sembla vital en aquest moment", ha indicat el president de Faconauto, Gerardo Pérez.





Així, les dues organitzacions s'han unit per apostar per la qualificació i la retenció del talent en els concessionaris a través de la Universitat Faconauto. Aquest projecte té l'objectiu de donar resposta a les necessitats de sector, que busca nous perfils professionals per abordar la transformació a què s'enfronta.





"La col·laboració amb Faconauto en la creació de la seva Universitat serà un entorn ideal per fer-nos les millors preguntes i trobar junts les solucions més adequades per ajudar al sector a la transformació que vol portar a terme", ha indicat el director de Mobilitat de CaixaBank Payments & Consumer, Xavier Oms.