El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que les imatges d'aquest diumenge que mostren pares amb nens de passeig, en el primer dia de la seva desconfinament parcial, desperten "alegria" però ha indicat que "alguns comportaments d'alguns grups "li han generat" certa preocupació "i ha alertat sobre l'impacte que pot tenir en els contagis per coronavirus i en la mortalitat, l'incompliment de les mesures imposades.





"Igual que estic encantat d'haver vist a nens passejant amb els seus pares pel carrer, també és cert que en alguns casos es va poder generar certa preocupació per alguns comportaments d'alguns grups", ha puntualitzat Fernando Simón, aquest dilluns 27 d'abril a la roda de premsa posterior a la reunió de Comitè de Gestió Tècnica del coronavirus.









Després de mostrar portades de diaris amb imatges de nens i famílies al carrer aquest diumenge, Simón ha apel·lat a la "responsabilitat individual" de tots els ciutadans i els ha recordat que aquestes mesures de desconfinament "no impliquen encara que es pugui fer tot el que es vulgui".





"És cert que l'evolució és favorable, és cert que independent de la perspectiva (de les fotografies) dóna la sensació que gairebé tots els ciutadans, pares i nens entenen els comportaments de risc que hi ha evitar i es mantenen les distàncies adequades però també és cert que en alguns casos no és tan obvi", ha precisat Simón.





En aquest sentit, ha recordat a les persones que incompleixen les mesures que el seu comportament pot tenir un "impacte" en l'epidèmia, en concret, "en la mortalitat dels conciutadans, sobretot, els grans" i "es poden generar situacions en que aquest pas enrere sigui molt més dur que el que s'ha viscut fins ara".





A més, ha advertit que depenent de com funcioni el desconfinament parcial dels nens, la fase de transició arribarà abans o més tard. "El problema és que les següents mesures dependran molt de l'evolució de l'epidèmia. Si amb les mesures que s'estan prenent, no va com hauria perquè no es respecten correctament les indicacions, aquesta fase de transició arribarà més tard o serà molt més lenta del que ens agradaria", ha assenyalat.