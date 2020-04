CaixaBank avança el pagament de l'atur al 3 de maig

CaixaBank avançarà el pagament de la prestació per desocupació al 3 de maig, set dies abans del que és habitual, i per a això desenvoluparà un procés especial d'abonament durant el pont de l'1 i 2 de maig.













El banc presidit per Jordi Gual ja va implementar aquesta bestreta a la prestació per atur a l'abril, i en total van ser 635.000 els prestataris que van rebre el cobrament a través de CaixaBank, ha informat en un comunicat aquest dilluns.





La mesura té com a objectiu ajudar les persones sense feina a afrontar les despeses al principi de mes i esglaonar l'afluència de clients a les oficines físiques.





Com en el mes anterior, l'avanç del pagament serà automàtic i els clients no hauran de realitzar cap tipus de tràmit per sol·licitar-ho, i podran disposar de la prestació per avançat aquells clients que ja la van rebre a l'abril, mentre que els nous perceptors la podran cobrar a mesura que les autoritats remetin la informació necessària per al pagament.





