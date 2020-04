El Govern central estudia que el retorn a les aules sigui voluntari tant per a alumnes com a professors, donant prioritat als estudiants en una situació més vulnerable. En concret, aquells que no han pogut seguir l'educació a distància des que es van suspendre les classes presencials, però també escolars que hagin patit els estralls de la pandèmia a la seva família.





Aquestes són algunes de les propostes que maneja el Govern espanyol per al seu pla de desescalada en l'àmbit educatiu. Actualment, més de deu milions d'estudiants de tots els ensenyaments segueixen el curs acadèmic des de casa després del tancament de les aules a mitjans de març per contenir la propagació del coronavirus.





L'Executiu no estudia una data concreta per tornar a obrir els centres educatius, però ha començat a definir les condicions higièniques i sanitàries per a aquesta inèdita 'tornada al cole' a final de curs, sempre que l'evolució de la pandèmia ho permeti.





La represa de les classes presencials només es contempla de manera parcial i simultània a l'actual ensenyament a distància. També voluntària, tant per a escolars com per a docents, el que evitaria la incorporació de professors amb símptomes de coronavirus o amb malalties que els situen entre la població de risc.









Fonts del Govern espanyol assenyalen que els estudiants de segon de Batxillerat (que preparen les proves d'accés a la universitat d'aquest estiu), quart de Secundària i d'Educació Especial serien els primers a trepitjar una aula si es donen les circumstàncies sanitàries adequades.





La incorporació es succeiria per etapes, i prendrien el testimoni la resta d'estudiants de Batxillerat i Secundària. Després els de Primària, i en últim lloc els d'Educació Infantil, perquè entre l'alumnat de menys edat resultaria més complicat mantenir la distància i els protocols higiènics per evitar els contagis.





Abans d'obrir les portes, tots els centres educatius haurien d'haver fet una desinfecció completa de les seves instal·lacions i disposar de gels i mascaretes suficients. A més, la distància social es considera imprescindible, per la qual cosa caldria garantir una separació de dos metres entre pupitres que obligaria a reduir els grups i classes a la meitat.





També a escalar l'entrada i permanència en el centre educatiu dels estudiants, cosa que evitaria a més les aglomeracions a les portes dels col·legis i instituts. Amb aquest mateix propòsit, el Govern central descarta l'obertura dels menjadors escolars en un hipotètic escenari de reobertura de les escoles, i perllongaria durant un temps fórmules alternatives per garantir l'alimentació dels escolars amb beca.





FRANÇA PREPARA UNA VOLTA "GRADUAL"





Algunes de les mesures que estudia el Govern d'Espanya són similars a les decidides per França, que prepara un retorn "gradual" dels estudiants als seus centres educatius a partir del 12 de març limitant a 15 el nombre màxim d'alumnes per aula, i començant pels de menor edat, com va explicar el ministre d'Educació, Jean-Michel Blanquer.





En concret, França planteja que el 12 de maig tornin a classe els estudiants d'Infantil i Primària fins als 11 anys, mentre que la setmana del 18 de maig ho farien la resta dels de Primària al costat dels de Secundària, així com els de institut i els de Formació Professional. Per a la setmana del 25 de maig es reprendrien "el conjunt de les classes", segons els plans de govern francès.





A França la volta a classe tampoc suposarà la fi de l'ensenyament a distància, i el ministre d'Educació francès ha precisat que només obriran els centres que compleixin amb les exigències sanitàries de comptar amb sabó o gel hidroalcohòlic per al rentat de mans.