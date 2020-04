Fins a dotze sectors econòmics podran sol·licitar la moratòria de quotes, entre ells perruqueries i pastisseries

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha dictat una Ordre, publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que permetrà a empreses i autònoms de dotze sectors econòmics suspendre durant sis mesos, sense cap tipus d'interès, les cotitzacions socials de maig, juny i juliol (per a empreses, aportacions empresarials i per conceptes de recaptació conjunta i per als treballadors autònoms, les seves quotes), ha informat aquest dimarts el Ministeri.









En el cas dels autònoms, aquestes mensualitats són les corresponents a aquests mesos, mentre que en el cas de les empreses són les meritades en el mes immediatament anterior.





En concret, l'Ordre Ministerial faculta els següents sectors econòmics a sol·licitar la moratòria de cotitzacions socials sense interessos per als pròxims mesos: altres cultius no perennes; altres cultius perennes; Altres activitats d'impressió i arts gràfiques; fabricació de fusteria metàl·lica; fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat; instal·lació de fusteria; comerç a l'detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac; un altre comerç a l'detall en establiments no especialitzats; comerç a l'detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats; activitats de publicitat; activitats odontològiques i perruqueries i altres tractaments de bellesa.





La moratòria permetrà als autònoms i empreses l'activitat es correspongui amb aquestes activitats sol·licitar la suspensió de les quotes empresarials dels seus treballadors durant un termini de sis mesos sense cap tipus d'interès. Si se'ls concedeix la moratòria, els pagaments que havien de realitzar al maig s'ingressaran al novembre i així successivament amb la resta de mensualitats.





Les empreses han de sol·licitar aquesta moratòria entre els dies 1 i 10 del mes en què haurien d'afrontar el pagament a la Tresoreria General de la Seguretat Social a través de sistema RED. En el cas dels treballadors autònoms que no tinguin autoritzat RED, podran utilitzar el servei de la seu electrònica de la Seguretat Social.





"Aquesta mesura és nova pel que fa a la seva extensió, ja que fins ara les moratòries autoritzades s'havien cenyit a criteris geogràfics, com a conseqüència de catàstrofes naturals, com va ser el cas de terratrèmol de Lorca el 2011, però mai s'havia realitzat a nivell sectorial ", destaca el Ministeri.





Els autònoms i empreses l'activitat no es trobi entre les indicades, tenen la possibilitat de sol·licitar un ajornament de les cotitzacions socials amb un tipus d'interès de l'0,5%, set vegades inferior a l'habitual, per als pagaments que havien de realitzar en els mesos d'abril, maig i juny.





Aquestes iniciatives formen part de l'paquet de mesures que ha posat en marxa el Govern amb l'objecte de mitigar els efectes de la pandèmia de Covid-19 per a empreses, autònoms i treballadors.