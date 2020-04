La Comissió xifra en un 10% la caiguda del PIB de la zona euro

La Comissió Europea estima que l'economia de l'eurozona es contraurà entre un 5% i un 10% aquest any com a conseqüència de les mesures de confinament adoptades per aturar la propagació del coronavirus i defensa una resposta "ambiciosa i ferma" que eviti un increment de les divergències en el bloc.





Així ho han assegurat el vicepresident econòmic de l'executiu comunitari, Valdis Dombrovskis, i el comissari d'economia, Paolo Gentiloni, davant la comissió d'Assumptes Econòmics de Parlament Europeu, en què també han avançat que presentaran aquest dimarts normes que permetin a la banca expandir el crèdit a llars i empreses.





Brussel·les revisarà les seves previsions econòmiques dijous que ve, 7 de maig, i han que anar en línia amb l'últim càlcul del Fons Monetari Internacional (FMI), que preveu una caiguda del PIB de la zona euro del 7,5% per a aquest any.





Dombrovkis ha advertit de la "incertesa" que encara envolta l'horitzó econòmic, ja que la contracció del PIB de l'eurozona dependrà "en gran mesura" de la durada del confinament decretat i la recuperació posterior a mesura que s'aixequen "gradualment" les restriccions a la llibertat de moviments.









No obstant això, el comissari Gentiloni ha assegurat que és "inevitable" una "profunda recessió" a l'eurozona que serà fins i tot "pitjor que la de la crisi financera". El problema, segons el parer de l'italià, és que el xoc és "simètric i extern", però copejarà a uns socis europeus més que a altres tant en termes de PIB com de destrucció d'ocupació.





PLA DE RECUPERACIÓ





La Comissió Europea segueix treballant en els detalls d'aquest fons de recuperació, que estarà vinculat al Marc Financer Plurianual (MFF) per al període 2021-2027. La intenció de Brussel·les és que aquest pla mobilitzi al voltant de 1,5 bilions en inversions i que part d'aquesta xifra es financi a través d'emissió de deute europeu.





No obstant això, ni Dombrovskis ni Gentiloni han volgut donar detalls sobre quants diners pretén l'executiu comunitari captar en els mercats ni tampoc sobre quanta part s'adreçarà als països en forma de préstecs i quanta en forma de subvencions no reemborsables, com demana Espanya.





D'altra banda, el màxim responsable econòmic de l'executiu comunitari ha confirmat que una de les idees per construir el fons de recuperació passa per reforçar el pressupost de l'eurozona (BICC, per les sigles en anglès), l'eina pressupostària recentment creada pels països de la moneda única.