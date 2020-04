El Fons Monetari Internacional augura que Espanya superarà el 20% d'atur

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha actualitzat aquest dimarts les seves estimacions macroeconòmiques per a Espanya i les ha empitjorat de forma significativa com a resultat de l'impacte del coronavirus Covid-19, de manera que ara espera que tanqui 2020 amb una aturada del 20,8% i una caiguda del Producte Interior Brut (PIB) del 8%.









Es tracta de les pitjors dades macro registrades per Espanya en molts anys. Si es confirma la contracció del 8% de l'economia, seria la pitjor dada registrada en tota la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística, que va començar el 1970, i, probablement, la major contracció experimentada al país des de la Guerra Civil.





En l'informe bianual de l'FMI 'Perspectiva Econòmica Mundial', l'organisme ha revisat a 9,6 punts percentuals a la baixa la previsió del PIB per a Espanya per al 2020. El 2021, el creixement serà del 4,1%, el que suposa una correcció a l'alça de 2,7 punts respecte a les estimacions de gener.





"És una crisi com cap altra", ha assegurat la economista cap de l'FMI, Gita Gopinath, que ha alertat que, a la magnitud del xoc, cal sumar la incertesa sobre la seva durada o intensitat.





"És molt probable que l'economia global experimenti la seva pitjor recessió des de la Gran Depressió [dels anys 30], sobrepassant la vista durant la crisi financera global fa una dècada. Es preveu que la Gran Reclusió, com es podria anomenar, disminuirà el creixement global de manera dramàtica ", ha afegit Gopinath.





La contracció d'Espanya entre els països serà la segona més gran entre les majors economies europees, només per darrere d'Itàlia (-9,1%). França i Alemanya experimentaran un descens del 7,2% i del 7%, respectivament.





En el conjunt de la zona euro, el PIB caurà un 7,5% i repuntarà un 4,7% el 2021. Per països, el major enfonsament serà a Grècia, el PIB es contraurà un 10%. Per darrere se situaran Itàlia, Letònia (-8,6%) i Lituània (-8,1%). En cinquena posició estaran tant Espanya com Eslovènia, amb un -8%.





El desequilibri econòmic d'Espanya com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus també s'estendrà a altres variables, com la taxa d'atur o la inflació.





Pel que fa al mercat laboral, Espanya registrarà una de les pitjors correccions del seu entorn. Mentre que 2019 va tancar una taxa d'atur del 14,1%, el 2020 arribarà a ser del 20,8%. El 2021 millorarà la situació, però tot i així es mantindrà en el 17,5%.





A Itàlia, l'atur creixerà de el 10% el 2019, al 12,7% el 2020. En 2021 caurà fins al 10,5%. A França l'atur arribarà al 10,4%, gairebé dos punts més que l'any passat, i a Alemanya tot just s'elevarà en set dècimes, fins al 3,9%.





La xifra més elevada de l'eurozona seguirà sent la de Grècia, el atur passarà del 17,3% al 22,3%, mentre que el major alça en punts percentuals serà la de Portugal, la taxa escalarà des del 6,5% fins al 13,9%.