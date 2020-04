La Fundació ”la Caixa” dona un milió d’euros més a la campanya “Cap llar sense aliments”

L’acció solidària «Cap llar sense aliments», impulsada per la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank, ja ha recaptat un milió d’euros en tot just un mes. Es calcula que el número de trucades i peticions individuals d’ajuda alimentària a les entitats benèfiques i als Bancs d’Aliments s’ha multiplicat per quatre. Com a resposta a la demanda creixent, i a la bona acollida de l’acció solidària, la Fundació ”la Caixa” ha decidit duplicar l’aportació amb un milió d’euros addicional. Això sumarà, per ara, un total de dos milions d’euros, que es distribuiran entre els 54 bancs d’aliments associats a la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL).





L’objectiu de la campanya en favor dels Bancs d’Aliments és respondre, de manera excepcional, a l’emergència social derivada de la crisi sanitària, a més de cobrir la demanda habitualment atesa per mitjà de les seves campanyes presencials, que s’han vist afectades per la situació actual.





«Ara mateix, la nostra responsabilitat més gran és intentar que ningú no quedi enrere. I, en aquest punt de l’emergència social i sanitària, tots hem de vetllar perquè les famílies més vulnerables tinguin cobertes les necessitats bàsiques. Per això, volem duplicar la resposta exemplar i generosa de la ciutadania i incentivar la seva col·laboració, i hi aportarem un milió d’euros més», ha explicat el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé.





Fins ara, més de 16.000 donants ja s’han unit a la causa fent-hi una aportació econòmica a través dels canals operatius de CaixaBank, per Bizum al número 38014, enviant un SMS amb la paraula «ALIMENTS» al 38014 o al web www.capllarsensealiments.org, on la campanya encara és oberta.









#CapLlarSenseAliments, un èxit a les xarxes socials





Compromeses amb l’acció, milers de persones s’han sumat a la repercussió del moviment #CapLlarSenseAliments. Entre aquestes, hi ha celebritats com l’actor Antonio Banderas i el xef Ferran Adrià, que han contribuït a donar visibilitat a la iniciativa a les xarxes socials, destacant el compromís dels Bancs d’Aliments. El 2019, s’estima que aquestes entitats van atendre 1,1 milions de peticions repartint 144,5 milions de quilos de menjar, en col·laboració amb més de 7.300 institucions benèfiques.





Una petita aportació, una gran ajuda





Amb una aportació de tan sols 2 euros, els Bancs d’Aliments poden proporcionar els aliments bàsics per a una persona durant un dia sencer i, amb una contribució de 20 euros, una família petita es manté tota una setmana. En aquests moments, els bancs han d’aprovisionar els estocs amb els aliments més bàsics i amb productes infantils, com ara la llet, atès que entre els usuaris hi ha 41.000 lactants.





Davant la nova conjuntura, els Bancs d’Aliments han establert un dispositiu de serveis mínims després de la suspensió de les operacions presencials de recollida d’aliments i altres donacions.





D’aquesta manera, per mantenir les existències als magatzems, els cal augmentar substancialment la compra d’aliments, com també disposar de donacions econòmiques per palliar la manca de recursos. Les provisions de cada banc d’aliments són distribuïdes a través de les entitats assistencials i d’ajuda social que estan registrades i homologades oficialment per les administracions públiques.





A Espanya, més de 10 milions de persones, el 21,5 % de la població, es troben en risc de pobresa, segons la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (AROPE, per la sigla en anglès).





Com es pot col·laborar?





Durant tot el mes de maig, es poden fer donacions a través de la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank, que en disposa de més de 9.000 repartits per tot el territori, de CaixaBank NOW (tant app com web) i del portal corporatiu de CaixaBank per als que no són clients de l’entitat. Així mateix, es pot fer un donatiu per mitjà de Bizum al número 38014.





Una altra opció de collaboració és a través de l’enviament d’un missatge de text amb la paraula «ALIMENTS» al 38014. També es poden fer aportacions al web www.capllarsensealiments.org