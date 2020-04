Podem exigeix zero retallades i més descentralització en els pactes de reconstrucció

El president d'Unides Podem-En Comú Podem-Galícia En Comú, Jaume Asens, ha assegurat que la Comissió per a la Reconstrucció d'Espanya després del Covid-19 es constituirà al Congrés la setmana que ve i que el seu grup parlamentari va amb els objectius "irrenunciables "d'arribar a un compromís contra les retallades perquè, "governi qui governi","mai més" es torni a "mercantilitzar" la sanitat pública, i d'avançar cap a la descentralització.





"La setmana que ve al Congrés va començar una fase important amb la constitució de la Comissió no permanent per a la Reconstrucció Social i Econòmica. Aquest espai és fonamental per assolir un nou acord social en què nosaltres serem clau parell refermar que , a diferència del que va passar el 2008, aquesta crisi no la paguin els de sempre", ha afirmat.









Així ho ha assegurat el diputat d'En Comú Podem en un vídeo, en el qual confirma que els representants de Unides Podem en aquesta comissió seran, a més d'ell mateix, el portaveu del grup confederal, Pablo Echenique, la portaveu adjunta, Sofia Castañón, i el portaveu d'IU, Enrique Santiago, tal com va avançar aquest dilluns.





"Hi ha alguns elements que per a nosaltres són irrenunciables en aquest diàleg social si volem arribar a bon port, i un és que governi qui governi, ha de sortir d'aquesta comissió el compromís contra les retallades. Mai més, en cap cas, es pot tornar a mercantilitzar ni privatitzar la síndria pública que avui ens està salvant la vida literalment", ha defensat Asens en el seu missatge.





Així mateix, el president de Unides Podem ha assegurat que entre aquests elements "irrenunciables" també hi ha la necessitat de seguir desenvolupant un "pla de rescat social" en què l'Ingrés Mínim Vital, que el Govern té previst treure al maig, "vingui per quedar-se", que garanteixi" el dret a l'habitatge "o "la diversificació econòmica cap a la transició ecològica".





El parlamentari català ha defensat que també són "eixos fonamentals" que Unides Podem portarà a aquesta comissió la necessitat d'avançar en la "descentralització de les competències, ja sigui les de les autonomies o les dels municipis". "Nosaltres anem a aquesta comissió amb la voluntat de deixar-nos la pell per garantir el futur digne per a tots", ha assegurat.





"NO POT SER UNA TRAMPA DEL PP"





Així mateix, ha avisat que aquest òrgan no es pot convertir "en un parany del PP per tancar en fals la reconstrucció social post Covid que necessita el nostre país".





"Hem de convertir aquest espai en una caixa de ressonància en la qual es facin ressò les demandes de la gent i el sentit comú que s'està construint des dels balcons, que giraria al voltant de dos eixos: la protecció dels drets de la ciutadania i la solidaritat com a principi bàsic d'actuació", ha resumit.





Per a això és necessari, segons Asens, "molt diàleg i molta capacitat d'escolta i d'arribar a acords amb la resta de formacions polítiques, però també amb les organitzacions ciutadanes".