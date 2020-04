Barcelona estudia obrir alguns parcs per garantir la distància mínima

L'Ajuntament de Barcelona està estudiant obrir alguns parcs de cara a aquest cap de setmana en barris i zones on no hi ha vies prou amples per garantir les distàncies mínimes entre persones i evitar el risc de contagis.





En una entrevista, l'alcaldessa, Ada Colau, ha avançat aquesta mesura i ha recalcat que el govern municipal està estudiant cada un dels districtes i els barris "per garantir que hi hagi una distància suficient".





En aquesta línia, en una altra entrevista ha detallat que des de l'Ajuntament també contemplen que es pugui pacificar algun carrer, de manera que quedaria tallada al trànsit, i que descarten obrir les platges, tot i que sí que es pot anar a passeig marítim.





L'alcaldessa va recordar aquest dilluns que el diumenge, el primer dia que estaven permeses les sortides dels nens, van decidir no obrir cap platja ni cap parc de la ciutat perquè van optar "pel criteri de màxima prudència", i ha destacat que les escenes van ser de normalitat.





Tot i així, l'alcaldessa va assegurar que "potser va ser un error començar un diumenge" amb les sortides dels nens, i que hagués estat millor iniciar el dilluns, però creu que la gent va complir amb els criteris de forma majoritària, encara que va admetre que alguns adults van realitzar algun incompliment.









"No assenyalem als nens com a font d'el problema. No ho són. Han estat exemple de responsabilitat i de prudència", ha afegit Colau, que considera que s'han vulnerat els drets dels infants tenint-tancats a casa durant sis setmanes.





INGRÉS MÍNIM VITAL





Preguntada també sobre la mesura de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que planteja el Govern central, va qualificar com a imprescindible perquè pugui entrar en funcionament al maig, i va assegurar "és una obligació democràtica que en una crisi com aquesta es pensi en els més vulnerables".





A més, sobre que el líder de Vox, Santiago Abascal, es referís a l'IMV com la pagueta, Colau va opinar: "Que algú anomeni la pagueta a l'ingrés mínim em sembla que no té ni idea del que està parlant. No té ni idea del que és passar gana, no té ni idea del que és tenir fills i patir perquè no tens menjar per donar-los demà".