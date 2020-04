Iberdrola abonarà un dividend complementari als seus accionistes pels resultats de 2019

Iberdrola abonarà el pròxim 4 d'agost un dividend complementari d'al menys 0,232 euros bruts per acció, de manera que completarà una retribució a l'accionista amb càrrec a 2019 de 0,40 euros bruts per títol, fet que suposa un 13,9% més que la corresponent a l'exercici anterior i arribar amb tres anys d'antelació al terra de dividend fixat inicialment per 2022.





El consell d'administració de la companyia presidida per Ignacio Sánchez Galán ha aprovat aquest dimarts l'execució d'una nova edició del programa 'Iberdrola Retribució Flexible', després del suport rebut per la junta general d'accionistes que es va celebrar el passat 2 d'abril de forma telemàtica.





En concret, l'import total de 0,40 euros es compon dels 0,168 euros bruts per acció ja abonats el passat 5 de febrer en concepte de dividend a compte i dels, com a mínim, 0,232 euros bruts per acció en concepte d'aquest dividend complementari, que s'abonaran el proper 4 d'agost, d'acord amb el calendari previst.





El sistema 'Iberdrola Retribució Flexible' permet als accionistes del grup triar entre rebre la seva retribució en efectiu o en noves accions de la companyia de forma gratuïta.









AUGMENT DE CAPITAL ENTRE 1.477 I 1.589 MILIONS





Per fer possible aquesta nova edició, l'òrgan rector de la societat ha aprovat també l'execució d'un augment de capital que tindrà un valor de mercat comprès entre 1.477 i 1.589 milions d'euros.





Els accionistes de l'energètica disposaran de tres opcions per rebre la seva remuneració: cobrar l'import corresponent al seu dividend complementari -0,232 euros bruts per acció- directament en efectiu; vendre els seus drets d'assignació en el mercat o bé obtenir noves accions alliberades del grup de forma gratuïta.





Les tres opcions -rebre accions noves de la companyia, cobrar el dividend complementari en efectiu o vendre els drets al mercat- no són excloents, de manera que l'accionista podria triar una de les alternatives o combinar-d'acord amb les seves preferències.





INCREMENT DEL DIVIDEND EN LÍNIA AMB EL RESULTAT





La companyia avança així en el seu compromís d'incrementar la remuneració anual dels seus accionistes en línia amb l'evolució dels seus resultats, ja que el benefici net corresponent a l'exercici 2019 va ser de 3.406 milions d'euros, un 13% més superior al de 2018.





El sistema Iberdrola Retribució Flexible assigna per defecte l'opció de rebre noves accions, de manera que aquells accionistes que prefereixin rebre la seva retribució en efectiu han de comunicar a la seva entitat bancària entre els dies 8 i 22 de juliol.