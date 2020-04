Bolsonaro es desvincula de les morts per coronavirus al Brasil: "Així és la vida"

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha rebutjat assumir responsabilitats per l'augment de morts per coronavirus. El dia que el país sud-americà ha superat la Xina en nombre de víctimes mortals, ha al·legat que ell no pot fer "miracles" i que ja havia advertit que passaria.













l nombre de morts en Brasil va superar dimarts el llindar de les 5.000, després de confirmar en 24 hores la xifra rècord de 474. Amb aquestes dades sobre la taula, el gegant sud-americà ja ha superat les víctimes mortals de la Xina, origen de virus, que ha registrat 4.634.





"I què? Em sap greu. Què vols que faci?", ha respost Bolsonaro als periodistes que li reclamaven una valoració d'aquestes xifres. "Sóc el messies, però no faig miracles", ha dit, en al·lusió al seu segon nom --el president brasiler es diu Jair Messias Bolsonaro--.





A continuació, ha lamentat la situació que pateixen moltes famílies, "però així és la vida". En aquest sentit, ha pronosticat que el 70 per cent de la població s'infectarà i ha assenyalat que "ningú va negar mai que hi hauria morts" a causa de virus i la malaltia que provoca.





Bolsonaro ha restat importància a la pandèmia diverses vegades i ha qüestionat les mesures que han adoptat diversos estats, en particular la restricció de moviments, i aquest posicionament l'ha enfrontat directament amb el ministre de Sanitat, que la setmana passada va substituir.