Simón descarta obligar a utilitzar mascareta: "No tothom pot usar-la"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha descartat de moment que el Ministeri de Sanitat obligui a utilitzar de forma generalitzada les màscares com a mecanisme de prevenció davant el Covid-19, tot i que ha puntualitzat que si estableixen una "forta recomanació" del seu ús.





En roda de premsa després de la reunió de Comitè Tècnic de Gestió del coronavirus, l'epidemiòleg ha defensat que Espanya, "amb algunes excepcions", compta amb equips de protecció individual "per a tothom", i es troba també "acumulant reserves" per la fase de transició. "Tenim prou estoc però hem de utilitzar-los correctament", ha argumentat.





Malgrat que ha reconegut que l'ús de mascaretes "pot reduir molt la transmissió de la malaltia", Simó ha optat per posicionar-se en contra del seu ús obligatori a nivell general, tot i que ha admès que "el debat no està tancat".





"No tothom pot usar-la, com a persones amb problemes respiratoris, altres pateixen crisis d'ansietat quan les utilitzen, hi ha altres professionals que pel seu nivell d'alta activitat física poden no tenir l'opció, amb els nens no és fàcil que les facin servir correctament... amb la qual cosa, una norma amb totes aquestes excepcions, que en molts casos són difícils de provar, és complicada, ha reflexionat.









En qualsevol cas, ha puntualitzat que el Ministeri ha donat una "recomanació fort" de l'ús de mascaretes. "És molt desitjable que la gent la porti. Però fer-la obligatòria no és fàcil. Hi ha situacions en què utilitzar una mascareta ni aporta ni treu res, com quan s'està passejant sol pel carrer i no hi ha ningú a 200 metres. Però adquirir l'hàbit d'utilitzar-la i entendre-la com una mesura que no estem en una situació normal és important. La mascareta pot ajudar a que això es recordi mentre sigui necessari", ha apuntat.





Pel que fa a l'ús de guants, ha insistit que cal tenir "molta cura". "Pot ser beneficiós en alguns moments, però pot generar problemes importants. Serveix quan tenim una mínima certesa que no anem a tocar-nos la cara després. Però per a la vida diària és complicat que una persona no toqui una superfície potencialment infectada i després es toqui la cara. En aquest cas, el guant no aporta gran cosa", ha afirmat.





Per això, ha demanat als ciutadans que optin per portar guants que siguin "molt conscients" quan els porten per evitar aquest tipus de moviments cap a la cara. "També cal ser capaços de rebutjar-los de la forma adequada perquè no suposin un risc. Són una mesura més de protecció però s'han de prendre amb molta cura. És molt més important el rentat de mans que l'ús de guants", ha conclòs .