Colau imposa als restauradors la taxa de terrasses més cara d'Espanya

Els restauradors de Barcelona són els que paguen les taxes de terrasses més cares de tot Espanya, segons detalla un estudi del Gremi de Restauració de la ciutat. Les taxes aplicades per l'Ajuntament de Barcelona per al 2020 són de 1.263,6 euros de mitjana per cada taula amb quatre cadires de què disposa una terrassa, davant dels 249,7 euros de mitjana per una taula a Madrid, detalla l'informe.





El Gremi de Restauració de Barcelona ha reclamat a l'Ajuntament mesures que prioritzin les terrasses "com ja estan duent a terme altres governs municipals, que, com Madrid i Sevilla, estan estudiant l'increment de taules i cadires, així com l'augment de la distància de seguretat".





El director del gremi, Roger Pallarols, ha assegurat que "la ciutat necessita més estímuls a l'activitat econòmica i a l'emprenedoria i no un increment desproporcionat dels costos que ha d'assumir una empresa de restauració que vulgui obrir un local a la ciutat".





Ha subratllat que "aquest fet ja ha provocat que hi hagi empresaris que trien Madrid abans de Barcelona a l'hora d'obrir un local de restauració", i ha lamentat que l'increment de la taxa aprovat a principis de 2020 es basa en quatre exemples d'Itàlia , on hi ha un règim tributari molt diferent, sosté.









"En 2019, abans que les tarifes de Barcelona marcades per l'Ajuntament es multiplicaren per tres, les taxes de la ciutat ja eren les més cares d'Espanya, amb un import de 376,5 euros de mitjana per taula", ha expressat el gremi local de restauradors.





"Si es pretenia realitzar una comparació seriosa i rigorosa, s'hauria d'haver comparat Barcelona amb la resta de ciutats espanyoles, en disposar totes elles del mateix règim fiscal", ha defensat Pallarols.









COMPARACIÓ ENTRE CIUTATS





En comparació amb les ciutats espanyoles amb més població, el segueixen Bilbao (335,3 euros); Madrid (249,7 euros); Sevilla (173,3 euros), i València (140,3 euros), i els preus de Barcelona també contrasten amb els de la resta de capitals catalanes: Lleida (158,4 euros), Girona (132,3 euros) i Tarragona (114,8 euros).





El Gremi de Restauració ha destacat les mesures que s'han pres a Palma de Mallorca, on s'ha anunciat una exempció de la taxa fins a 2021; a Elx, on s'ha rebaixat l'import; a Saragossa, on s'ha s'aplica un 40% de descompte en la taxa, i a Lleida, on poden acollir-se a bonificacions.





MESURES A BARCELONA





El passat 26 de març el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar que la taxa de terrasses no s'haurà d'abonar fins a l'octubre; a més, en aquesta taxa la quota a pagar tindrà en compte el període en què els establiments no han pogut obrir.





Per tal d'introduir aquestes modificacions, s'anul·laran els rebuts que no s'hagin pagat i es procedirà a liquidar de nou les quotes, amb el corresponent descompte, i les persones que hagin pagat el rebut d'aquest 2020 podran sol·licitar que se'ls torni la part proporcional al període que han estat tancats.