La inseguretat i l'augment de la taxa de les terrasses enfonsen els hostalers de la Plaça Reial

Ada Colau contraataca amb les taxes per posar taules a les terrasses dels locals al carrer. L'alcaldessa de Barcelona ha decidit pujar aquesta taxa municipal i el PSC, el seu soci de govern, hi ha donat suport. Els empresaris més afectats han estat els de la Plaça Reial, que veuen com la taxa podria pujar fins a més d'un 1.100%, de 4.000 a 50.000 euros a l'any.

Un increment tan gran els portarà a optar per retallar en personal o directament el tancament. El desembre de 2019 el consistori barceloní va aprovar un increment d'impostos generalitzats a les terrasses. Segons la normativa en el cas concret de la Plaça Reial, aquesta zona va passar de ser 'C' a 'A' en el barem que mesura la capacitat econòmica i turística de les diferents àrees de Barcelona.





Els mateixos hostalers fan comptes i no saben com pagaran un increment tan gran. Segons recull 'OKDIARIO', molts indiquen que no cobreixen despeses. Lamenten que Colau no doni suport al petit comerç. A més, els professionals es queixen de la creixent inseguretat de la zona, generalitzada en el centre de la ciutat.





Segons aquest mitjà, la presidenta de l'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Reial, Marisol Jiménez, assenyala els problemes que tenen els hostalers d'aquesta cèntrica plaça, que han de trucar a la Guàrdia Urbana. Alguns fins i tot han recorregut a contractar seguretat privada per protegir els seus clients dels furts. Una despesa extra a què ara se suma l'increment de la taxa per tenir les terrasses aquí.





MESURES LEGALS





El passat 6 de febrer l'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Reial va anunciar que prendran "accions legals" contra l'Ajuntament de Barcelona per demanar l'anul·lació de l'ordenança fiscal per l'increment de la taxa de terrasses.