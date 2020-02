Restauradors de la plaça Reial recorren l'augment de la taxa de les terrasses

L'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Reial ha anunciat aquest dijous que prendrà "accions legals" contra l'Ajuntament de Barcelona per demanar l'anul·lació de l'ordenança fiscal per l'increment de la taxa de terrasses que, si escau, ha suposat un augment del 1.136%, informen en un comunicat.









L'associació ha assegurat que aquest és el major augment de totes les zones de la ciutat, perquè assumeixen un recàrrec per canvi de zona (de zona C a zona A), de manera que també reclamen que el consistori no faci efectiu el canvi de zona .





Segons la presidenta de la Reial, Marisol Jiménez, amb aquest increment un restaurant que fins ara pagava 4.000 euros de llicència anual passarà a pagar 45.000 euros, i alerta que aquest "augment abismal" comportarà una reducció en la contractació i el possible tancament de establiments emblemàtics amb una mitjana de 40 anys de vida.