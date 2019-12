Restauradors de Barcelona segueixen veient desproporcionat l'increment de la taxa de terrasses

El Gremi de Restauració de Barcelona considera "desorbitada i inacceptable" la proposta de rebaixa de l'increment de la taxa de terrasses que ERC està negociant amb el Govern municipal perquè, segons ells, parlar d'una rebaixa és falsejar el debat.





"No estem davant cap rebaixa: el que tenim damunt de la taula continua sent un augment inaudit i letal per a la restauració", ha aclarit el director del Gremi, Roger Pallarols, aquest divendres a través d'un comunicat.





El Gremi assegura que la suposada rebaixa "al voltant del 40%" se segueix traduint en increments que superen el 200% en llocs com la plaça Rovira i Trias o el carrer Almirall Churruca, i destaca que en ubicacions com la plaça Sant Pere o la plaça Salvador Seguí, l'augment continua sent superior al 400%.





Així i tot, han agraït els "esforços dels negociadors", els insten a parlar d'increments a partir dels valors actuals, i els recriminen que l'augment que es vol aplicar a la taxa de terrasses no s'està aplicant a cap altra taxa.





Així mateix, reclamen a tots els grups municipals a no donar la negociació per tancada: "Es donen les circumstàncies perquè torni a ser possible un pacte com el que va possibilitar modificar l'ordenança de terrasses", explica Pallarols.





Ja a l'octubre els restauradors de Barcelona van alertar que la pujada de les taxes fiscals es traduiria en una "pujada generalitzada i lineal dels preus que paguen els clients".