Rufián amenaça al Govern espanyol amb la pèrdua del suport d'ERC per la "falta de diàleg"

El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha advertit a el Govern que la seva "falta de diàleg" en la crisi de l'coronavirus està posant en risc el bloc de 180 diputats que va donar suport al socialista Pedro Sánchez en la seva moció de censura contra Mariano Rajoy.





L'avís al Govern l'ha llançat a la sessió de control del Congrés en preguntar a la vicepresidenta quarta de Govern i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, al voltant del pla de desescalada ideat per l'executiu parteixi anar recuperant la normalitat després de la crisi del coronavirus.





ERC, l'abstenció va ser clau perquè Sánchez superés la investidura al gener i el vot pot ser clau quan calgui votar els pressupostos generals, es queixa assabentar-se dels plans de Govern a través dels mitjans i ha demanat als de Sánchez que "reflexionin" si volen "mantenir l'esperit dels 180 diputats de la moció de censura".









VOLEN MANTENIR LA LEGISLATURA?





Rufià considera que, amb aquesta actitud, l'Executiu sembla mostrar poc interès a mantenir la legislatura i ha recordat a Ribera que l'alternativa als acords que han mantingut fins ara són "Torquemada, Abascal i els seus col·legues", en referència a Vox, "que pensen que menjar és socialcomunista".





"Aquesta és l'alternativa", avisa el diputat independentista, abans de reclamar que "liquidi l'estat d'alarma" i es "retornin les competències a les comunitats autònomes".





La responsable de Transició Ecològica ha respost a aquestes declaracions recollint, segons ha assenyalat, "la proposta" de Rufián de "treballar amb els grups parlamentaris" per "resoldre amb Sanitat i organitzar correctament" el pla de desescalada de país. Unes mesures en què, segons ha indicat, el Govern seguirà treballant, a través de la "inclusió d'opinions" per "millorar les incerteses" que aquesta crisi "encara té per davant" i, així, "anar sobre segur".